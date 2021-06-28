حسم منتخب بلجيكا مواجهته أمام البرتغال في ثمن نهائي بطولة أوروبا (يورو 2020) بفضل هدف من ثورغان هازارد، وضرب موعدا مع إيطاليا في قمة مرتقبة بربع نهائي المسابقة.

وبعد تأهلها الصعب من الدور الأول من "مجموعة الموت"، التي ضمت أيضا فرنسا -بطلة العالم- وألمانيا، وجدت البرتغال -حاملة اللقب- أمامها المنتخب البلجيكي الذي يتصدر التصنيف العالمي على مستوى المنتخبات.

ووجد المنتخب البرتغالي صعوبة في مواجهة نظيره البلجيكي المنظم، وأغلق "الشياطين الحمر" جميع المنافذ أمام رفاق النجم كريستيانو رونالدو، الذي فشل في تحقيق إنجاز شخصي، وكسْر الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة على مستوى المنتخبات، ليظل متساويا مع الإيراني علي دائي برصيد 109 أهداف.

تورغان هازار يفض الاشتباك القوي بين المنتخبين العتيدين ويفتتح التسجيل للمنتخب البلجيكي من تسديدة صاروخية 🚀 من خارج منطقة الجزاء 😮#يورو2020 | #بلجيكا_البرتغال pic.twitter.com/0FKQR6bY8t — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 27, 2021

ويدين منتخب بلجيكا بالفوز لثورغان هازارد الذي أحرز الهدف الوحيد في المباراة من تسديدة متقنة من خارج منطقة العمليات في الدقيقة 42.

وخرج البلجيكي كيفن دي بروين، العائد من إصابة في الوجه، وهو يتألم بعد 3 دقائق من الشوط الثاني بعد تعرضه لإصابة في الكاحل.

وأهدر ديوغو جوتا فرصة في كل شوط للبرتغال، كما رد القائم تسديدة رفائيل غيريرو في الدقيقة 83، وفشل حامل اللقب في إدراك التعادل رغم تحسن مستواه في الشوط الثاني.

وضرب منتخب بلجيكا موعدا مع إيطاليا، التي تأهلت في وقت سابق عقب فوزها على النمسا 2-1، وستكون المواجهة المقررة الجمعة المقبل في ملعب أليانز أرينا بألمانيا قمة بين أبرز المرشحين للتتويج باللقب.