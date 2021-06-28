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يورو 2020

أجمل مباريات يورو 2020.. 8 أهداف في مواجهة انتهت بتفوق إسبانيا على كرواتيا

إسبانيا تفوقت على كرواتيا وقلبت الأمور في الأشواط الإضافية (رويترز)
إسبانيا تفوقت على كرواتيا وقلبت الأمور في الأشواط الإضافية (رويترز)
28/6/2021-|آخر تحديث: 28/6/202110:01 PM (مكة المكرمة)

حسم منتخب إسبانيا بطاقة العبور إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، بعد التفوق على كرواتيا -وصيف بطل العالم- في مباراة مثيرة شهدت تسجيل 8 أهداف.

وبعد تقدم كرواتيا بهدف، قلبت إسبانيا الأمور لصالحها 3-1، قبل أن تعود كرواتيا وتسجل هدفين في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 3-3.

وحسمت إسبانيا الأمور في الشوطين الإضافيين بإحراز هدفين، لتنتهي المباراة بفوز لاروخا 5-3.

وستلتقي إسبانيا -بطلة أوروبا 3 مرات- مع الفائز من مواجهة فرنسا وسويسرا، يوم الجمعة المقبل في سان بطرسبرغ في روسيا.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 3-3، حيث بدأت الأهداف عندما فشل أوناي سيمون حارس إسبانيا بشكل كارثي في السيطرة على تمريرة ضعيفة أعادها له زميله بيدري، ليمنح كرواتيا تقدما مفاجئا 1-صفر.

وبدا أن إسبانيا حققت المطلوب عندما سجل بابلو سارابيا وسيزار أزبيليكويتا وفيران توريس 3 أهداف لتتقدم 3-1.

لكن ميسلاف أورشيتش قلص الفارق قبل 5 دقائق من النهاية، وأحرز ماريو باشاليتش هدف التعادل 3-3 في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وجاءت ثنائية إسبانيا في الوقت الإضافي بعدما أنقذ سيمون فرصة خطيرة ليحرم كرواتيا من التقدم.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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