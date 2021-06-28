أجمل مباريات يورو 2020.. 8 أهداف في مواجهة انتهت بتفوق إسبانيا على كرواتيا

يصرخون بعد استخلاص الكرة، وقبل ركنية خطيرة، وبعد ركنية خطيرة، ولأن أحدهم سدد، أو أنه لم يسدد، ويصرخون وهم يتجادلون مع الحكم، أو لأنهم فازوا بكأس العالم، أو لأنهم خسروا مباراة ودية، ويصرخون.. لماذا؟
حسم منتخب إسبانيا بطاقة العبور إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، بعد التفوق على كرواتيا -وصيف بطل العالم- في مباراة مثيرة شهدت تسجيل 8 أهداف.
وبعد تقدم كرواتيا بهدف، قلبت إسبانيا الأمور لصالحها 3-1، قبل أن تعود كرواتيا وتسجل هدفين في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 3-3.
وحسمت إسبانيا الأمور في الشوطين الإضافيين بإحراز هدفين، لتنتهي المباراة بفوز لاروخا 5-3.
وستلتقي إسبانيا -بطلة أوروبا 3 مرات- مع الفائز من مواجهة فرنسا وسويسرا، يوم الجمعة المقبل في سان بطرسبرغ في روسيا.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 3-3، حيث بدأت الأهداف عندما فشل أوناي سيمون حارس إسبانيا بشكل كارثي في السيطرة على تمريرة ضعيفة أعادها له زميله بيدري، ليمنح كرواتيا تقدما مفاجئا 1-صفر.
أغرب أهداف بطولة يورو 2020.
كرة عائدة من وسط الملعب حاول حارس مرمى 🧤 إسبانيا أوناي سيمون السيطرة عليها إلا أن الكرة غالطته ودخلت المرمى بغرابة شديدة 😮 وسكنت الشباك في واحد من أغرب أهداف بطولة يورو 2020.#يورو2020 | #كرواتيا_اسبانيا pic.twitter.com/h20TzhAt13
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2021
وبدا أن إسبانيا حققت المطلوب عندما سجل بابلو سارابيا وسيزار أزبيليكويتا وفيران توريس 3 أهداف لتتقدم 3-1.
لكن ميسلاف أورشيتش قلص الفارق قبل 5 دقائق من النهاية، وأحرز ماريو باشاليتش هدف التعادل 3-3 في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وجاءت ثنائية إسبانيا في الوقت الإضافي بعدما أنقذ سيمون فرصة خطيرة ليحرم كرواتيا من التقدم.