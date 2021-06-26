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يورو 2020

ماذا تغير مع تقنية الفار في يورو 2020؟

أشاد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستخدام تكنولوجيا الفيديو في يورو 2020، وقال الاتحاد إن التقنية أصبحت أسرع وأقل تعطيلا للعب

اليويفا قال إن القرارات التي اتخذها الحكام في الملعب كانت صحيحة بنسبة 91.6% (رويترز)
اليويفا قال إن القرارات التي اتخذها الحكام في الملعب كانت صحيحة بنسبة 91.6% (رويترز)
25/6/2021

دافع روبرتو روسيتي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن العدد الكبير من ركلات الجزاء المحتسبة في بطولة أوروبا (يورو 2020) حتى الآن، وقال إنها نتيجة الاستخدام الفعال لتكنولوجيا الفيديو (فار) وليست كرما من الحكام.

وشهد دور المجموعات 14 ركلة جزاء وهو ما يزيد بركلتين على عدد ركلات الجزاء المحتسبة في بطولة أوروبا 2016 بأكملها.

وقال روسيتي "هناك مزيد من الدقة بالتأكيد، وقبل مشروع حكم الفيديو المساعد كان هناك الكثير والكثير من المخالفات في منطقة الجزاء لم يحتسبها الحكام".

وأضاف في مؤتمر صحفي "الآن من المستحيل تفويت أي وطء على القدم في منطقة الجزاء، وفي وجود حكم الفيديو المساعد أصبح من السهل جدا تقييم المخالفات".

وسلط روسيتي الضوء على قرار عدم احتساب ركلة جزاء بسبب وطء قدم رحيم سترلينغ بصورة بسيطة خلال مباراة إنجلترا ضد أسكتلندا باعتباره مثالا على عدم فرض عقوبة بسبب احتكاك بسيط.

وأشاد باستخدام تكنولوجيا الفيديو في البطولة، بعد أن أكد اليويفا أنها أصبحت أسرع وأقل تعطيلا للعب من بطولات أخرى.

وقال روسيتي "نحن نعلم جيدا قوة المشروع ولكن ندرك أيضا حدوده. نعلم أنه ليس مشروعا سهلا. نعرف ما حدث في بعض الدول من استخدام غير صحيح لهذا المشروع"، مضيفا أن النظام في حاجة إلى "خبراء من الطراز الأول".

ومن بين الابتكارات في هذه البطولة إضافة حكم مختص بالتسلل إلى طاقم تحكيم الفيديو، وهو ما يعتقد اليويفا أنه أسهم في تسريع القرارات.

وأجرى النظام حتى الآن 12 تصحيحا لقرارات اتخذت من الحكام في الملعب، بالإضافة إلى 179 مراجعة بواسطة حكم الفيديو المساعد. ويقول اليويفا إن القرارات في الملعب كانت صحيحة بنسبة 91.6%.

وقال روسيتي "نحن بحاجة إلى إيجاد التوازن الصحيح. هدفنا هو الحفاظ على كرة القدم كما هي. لا يمكننا، ومن غير المقبول دراسة كل دفعة بسيطة أو الاحتكاكات الطفيفة والهامشية في منطقة الجزاء. قوانين اللعبة واضحة، ونريد الحد الأدنى من التدخل لتحقيق أقصى فائدة. نريد التدخل في الأخطاء الواضحة فقط".

المصدر : رويترز

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