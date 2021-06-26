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يورو 2020

مشجعو إنجلترا مهددون بعقوبات بسبب أغنية تستعيد أجواء الحرب العالمية الثانية

يصف المنتقدون الأغنية بأنها "قومية متطرفة" وتحمل عبارات تشمل "إهانة وتمييزا"، وتستعيد أجواء هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية

مشجعون لمنتخب إنجلترا بعد نهاية المباراة أمام التشيك في يورو 2020 (وكالة الأناضول)
مشجعون لمنتخب إنجلترا بعد نهاية المباراة أمام التشيك في يورو 2020 (وكالة الأناضول)
26/6/2021-|آخر تحديث: 26/6/202107:48 PM (مكة المكرمة)

حذّر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم المشجعين من الهتاف بأغنية "عشر قاذفات ألمانية" خلال المباراة التي ستجمع المنتخب الإنجليزي ونظيره الألماني في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

ونقلت صحف إنجليزية عن الاتحاد تأكيده بأنه "يدين بشدة" أي شخص يشارك في الهتافات "التمييزية أو غير المحترمة" في المباراة المقررة بملعب ويمبلي يوم الثلاثاء المقبل.

وهدد الاتحاد بأنه "سيتخذ إجراءات عند الاقتضاء" ضد المشجعين المتورطين، غير أن مهمة اكتشاف أصحاب الهتاف قد تكون معقدة في ظل إلزامية ارتداء الكمامات في المدرجات.

وجاء تحرك الاتحاد الإنجليزي بعد تلقي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) شكوى تؤكد أن مشجعين هتفوا بهذه الأغنية قبل مباراة كرواتيا التي جرت في 13 من الشهر الجاري ضمن مواجهات الدور الأول.

ويصف المنتقدون أغنية "عشر قاذفات ألمانية" بأنها "قومية متطرفة" وتحمل عبارات تشمل "إهانة وتمييزا"، وتستعيد أجواء هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

وكان مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت قد انتقد الأغنية قبل مباراة سابقة أمام ألمانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وقال حينها إن الأغنية "غير مقبولة تمامًا"، وأضاف "لقد تجاوزنا تلك المرحلة، من يستعيدون الأغنية لا يمثلوننا".

المصدر : مواقع إلكترونية

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