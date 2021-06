يقدّم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نموذجا رائعا للرياضي المتألق الذي يتحدى نفسه باستمرار للحفاظ على لياقة عالية وتحقيق الأفضل وتحطيم الأرقام القياسية بلا هوادة.

وذكر تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) البريطانية، أن جسم كريستيانو رونالدو المثالي يلخّص قصة نجاحه، فقد بناه بعناية فائقة واستطاع أن يحافظ عليه حتى سن السادسة والثلاثين، متطلعا إلى المزيد من الإنجازات.

وحسب التقرير، يتميز رونالدو بخصر منحوت وظهر مستقيم، وعضلات بطن مفتولة، وقفزات مذهلة أقرب إلى ما يقوم به نجوم كرة السلة منها للاعبي كرة القدم.

ويتنافس النجم البرتغالي منذ سنوات عديدة مع نجم برشلونة، ليونيل ميسي، لكن رونالدو يفتخر بكونه عصامي التكوين.

واجه رونالدو الكثير من الصعوبات منذ أن ولد في جزيرة ماديرا الفقيرة. أرادت والدته إجهاضه، لكن القانون البرتغالي لم يكن يسمح بذلك عام 1985. وذكر رونالدو في وقت لاحق أن والده، وهو من قدامى المحاربين في الحرب الأنغولية، كان يعاقر الخمر طوال الوقت، وكان ذلك من الأسباب التي دفعته لإثبات ذاته.

🔝 Cristiano Ronaldo has set a blistering pace with 5 goals in 3 games! 🔥🔥🔥@Alipay | #EUROtopScorer | #EURO2020 pic.twitter.com/h2vzHfqmFb

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 25, 2021