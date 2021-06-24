البث الحي
يورو 2020

تعرف على جدول مباريات ثمن نهائي يورو 2020

مواجهات مثيرة في ثمن نهائي يورو 2020 (غيتي)
مواجهات مثيرة في ثمن نهائي يورو 2020 (غيتي)
24/6/2021

بعد اختتام مرحلة المجموعات في كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" أمس الأربعاء، تحددت أطراف مباريات الدور ثمن النهائي للبطولة التي تقام لأول مرة في 12 مدينة أوروبية.

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهات مثيرة بداية من يوم السبت المقبل، بمعدل مباراتين يوميا إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل.

وهذا هو البرنامج الكامل للمباريات بتوقيت مكة المكرمة (غرينتش+3)

السبت 26 يونيو/حزيران

ويلز ضد الدانمارك في ملعب يوهان كرويف بأمستردام (السابعة مساء).
إيطاليا ضد النمسا في ملعب ويمبلي بلندن (العاشرة مساء).

الأحد 27 يونيو/حزيران

هولندا ضد التشيك في ملعب بوشكاش أرينا ببودابست (السابعة مساء).
بلجيكا ضد البرتغال في ملعب لاكارتوخا بإشبيلية (العاشرة مساء).

الاثنين 28 يونيو/حزيران

كرواتيا ضد إسبانيا في ملعب باركن بكوبنهاغن (السابعة مساء).
فرنسا ضد سويسرا في أرينا ناسيونالا ببوخارست (العاشرة مساء).

الثلاثاء 29 يونيو/حزيران

إنجلترا ضد ألمانيا في ملعب ويمبلي بلندن (السابعة مساء).
السويد ضد أوكرانيا في ملعب هامبدن بارك بغلاسكو (العاشرة مساء).

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من يورو 2020

بالفيديو.. يورو 2020 تشهد منافسة مفتوحة على اللقب بعد تعثر 5 منتخبات كبيرة

فرنسا بطلة العالم فشلت في الفوز على المجر، والبرتغال خسرت أمام ألمانيا التي تعادلت مع المجر أيضا (رويترز)

بالفيديو- “ماكينة الأهداف”.. جماهير الكرة حول العالم تحتفي بهداف العالم رونالدو.. ودائي يهنئه

رونالدو يحتفل بإنجازه التاريخي (رويترز)

بالفيديو-في ليلة تاريخية لهداف العالم رونالدو.. البرتغال تتعادل مع فرنسا وألمانيا تحبط المفاجأة المجرية

رونالدو يحتفل بتسجيله الهدف الثاني للبرتغال (رويترز)

بالفيديو- تأهلت رفقة السويد.. إسبانيا تسحق سلوفاكيا وتضرب موعدا مع كرواتيا في ثمن نهائي يورو 2020

توريس يحتفل بعد تسجيل الهدف الرابع لإسبانيا (غيتي)
الأكثر قراءة

وفاة الناشط نزار بنات.. مطالب أميركية وأممية وأوروبية بتحقيق شفاف وغضب فلسطيني ضد السلطة

دماء زرقاء في غرفة العمليات.. الجراح المناوب يروي ما حدث ليلة وفاة ديانا

الأميرة الراحلة ديانا (الفرنسية)

تعرف على لقاح عبدالله الكوبي المضاد لكورونا.. وما السر وراء اسمه؟

شبهة اغتيال.. من هو نزار بنات؟ وكيف توفى بعد اعتقاله من الأمن الفلسطيني؟