بعد اختتام مرحلة المجموعات في كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" أمس الأربعاء، تحددت أطراف مباريات الدور ثمن النهائي للبطولة التي تقام لأول مرة في 12 مدينة أوروبية.

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهات مثيرة بداية من يوم السبت المقبل، بمعدل مباراتين يوميا إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل.

🔝 Best goal from Round 3? 🤔 🇩🇰 Andreas Christensen

🇹🇷 İrfan Can Kahveci

🇭🇷 Luka Modrić

🇵🇱 Robert Lewandowski @GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020 pic.twitter.com/ehFPdQpXOB — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

وهذا هو البرنامج الكامل للمباريات بتوقيت مكة المكرمة (غرينتش+3)

السبت 26 يونيو/حزيران

ويلز ضد الدانمارك في ملعب يوهان كرويف بأمستردام (السابعة مساء).

إيطاليا ضد النمسا في ملعب ويمبلي بلندن (العاشرة مساء).

الأحد 27 يونيو/حزيران

هولندا ضد التشيك في ملعب بوشكاش أرينا ببودابست (السابعة مساء).

بلجيكا ضد البرتغال في ملعب لاكارتوخا بإشبيلية (العاشرة مساء).

الاثنين 28 يونيو/حزيران

كرواتيا ضد إسبانيا في ملعب باركن بكوبنهاغن (السابعة مساء).

فرنسا ضد سويسرا في أرينا ناسيونالا ببوخارست (العاشرة مساء).

الثلاثاء 29 يونيو/حزيران

إنجلترا ضد ألمانيا في ملعب ويمبلي بلندن (السابعة مساء).

السويد ضد أوكرانيا في ملعب هامبدن بارك بغلاسكو (العاشرة مساء).