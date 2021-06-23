البث الحي
يورو 2020

يورو 2020.. شاهد- إنجلترا تتصدر المجموعة الرابعة وتتأهل برفقة كرواتيا والتشيك

رحيم سترلينغ سجل الهدف الوحيد لإنجلترا أمام التشيك (غيتي)
رحيم سترلينغ سجل الهدف الوحيد لإنجلترا أمام التشيك (غيتي)
22/6/2021-|آخر تحديث: 23/6/202112:29 AM (مكة المكرمة)

حسم منتخب إنجلترا صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على التشيك 1-صفر، وضمن العبور إلى الدور ثمن النهائي برفقة التشيك ومنتخب كرواتيا الذي تفوق على أسكتلندا 3-1.

وعلى ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن أهدى رحيم سترلينغ الفوز لإنجلترا بإحرازه الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ12.

وتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وسيستمر في استقبال منافسيه بملعب ويمبلي، وسيلتقي مع صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة التي تضم فرنسا والبرتغال وألمانيا والمجر.

من جانب آخر، حسمت كرواتيا بطاقة العبور بفضل ثلاثية في مرمى أسكتلندا.

وسجل نيكولا فلاشيتش هدف التقدم لكرواتيا، لكن كالوم ماكغريغور أدرك التعادل لأسكتلندا قبل 3 دقائق من الاستراحة بتسديدة قوية.

وفي الشوط الثاني حسمت تسديدة لوكا مودريتش الرائعة في الدقيقة الـ62 وضربة رأس بريشيتش المتقنة الأمور لصالح كرواتيا.

وكانت أسكتلندا بقيادة المدرب ستيف كلارك الطرف الأضعف، وأخفقت مرة أخرى في بلوغ دور خروج المغلوب لأول مرة في بطولة كبرى في تاريخها.

واحتلت كرواتيا المركز الثاني في المجموعة الرابعة، وستلعب في الدور المقبل مع وصيف المجموعة الخامسة التي تضم السويد وسلوفاكيا وإسبانيا وبولندا في كوبنهاغن في 28 يونيو/حزيران الحالي.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من يورو 2020

منازلة رونالدو ومبابي.. عنوان قمة فرنسا والبرتغال في يورو 2020

الأضواء ستكون مسلطة على النجمين رونالدو (يمين) ومبابي في مواجهة اليوم (الفرنسية)

شاهد- لوحته الكروية في مرمى أسكتلندا.. مودريتش يزداد تألقا وسحرا في التقدم بالسن

مودريتش تصرف كقائد أوركسترا وأكمل تمريرات أكثر من أي لاعب آخر في الملعب (رويترز)

بالفيديو.. إسبانيا تتعهد بالرد على استهزاء لاعب ريال مدريد السابق من مستواها في يورو 2020

ليفاندوفسكي يقفز أعلى من المدافع ويسجل برأسه هدف التعادل لبولندا مع إسبانيا (غيتي)

مقطع فيديو يحقق نحو 3 ملايين مشاهدة.. ركلة تيري هنري تبهر دي بروين ولوكاكو

تيري هنري اللاعب الفرنسي السابق والمدرب المساعد للمنتخب البلجيكي حاليا (رويترز)
الأكثر قراءة

لوفيغارو: أسرار جندي من فاغنر.. الجيش السري لحروب بوتين

أعضاء من مجموعة فاغنر (مواقع التواصل)
logo

عودة الجيش الأحمر.. خُطة بوتين لإعادة العراق إلى زمان صدام حسين

logo

تولستوي أعظم أدباء روسيا.. كيف رأى الإسلام وحِكْمة النبيّ محمد ﷺ؟

حماس تقود معركة جديدة لإنهاء حصار غزة

حماس تسعى لاستثمار نصرها في إنهاء حصار غزة (الأوروبية ـ أرشيف)