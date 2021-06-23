يورو 2020.. شاهد- إنجلترا تتصدر المجموعة الرابعة وتتأهل برفقة كرواتيا والتشيك

حسم منتخب إنجلترا صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على التشيك 1-صفر، وضمن العبور إلى الدور ثمن النهائي برفقة التشيك ومنتخب كرواتيا الذي تفوق على أسكتلندا 3-1.

وعلى ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن أهدى رحيم سترلينغ الفوز لإنجلترا بإحرازه الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ12.

⚽️🥅 رأسيه ستيرلينغ تشعل اللقاء بالهدف الأول لمنتخب الأسود الثلاثة#التشيك_إنجلترا | #يورو2020 pic.twitter.com/N44wB7IKvf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 22, 2021

وتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وسيستمر في استقبال منافسيه بملعب ويمبلي، وسيلتقي مع صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة التي تضم فرنسا والبرتغال وألمانيا والمجر.

من جانب آخر، حسمت كرواتيا بطاقة العبور بفضل ثلاثية في مرمى أسكتلندا.

وسجل نيكولا فلاشيتش هدف التقدم لكرواتيا، لكن كالوم ماكغريغور أدرك التعادل لأسكتلندا قبل 3 دقائق من الاستراحة بتسديدة قوية.

⚽️🥅 نيكولا فلاشيتش يستغل تمريرة بيريسيتش الرائعة وينقض على الكرة محرزاً الهدف الأول للمنتخب الكرواتي 🇭🇷#كرواتيا_إسكتلندا | #يورو2020 pic.twitter.com/VAvYc1lvZX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 22, 2021

وفي الشوط الثاني حسمت تسديدة لوكا مودريتش الرائعة في الدقيقة الـ62 وضربة رأس بريشيتش المتقنة الأمور لصالح كرواتيا.

وكانت أسكتلندا بقيادة المدرب ستيف كلارك الطرف الأضعف، وأخفقت مرة أخرى في بلوغ دور خروج المغلوب لأول مرة في بطولة كبرى في تاريخها.

واحتلت كرواتيا المركز الثاني في المجموعة الرابعة، وستلعب في الدور المقبل مع وصيف المجموعة الخامسة التي تضم السويد وسلوفاكيا وإسبانيا وبولندا في كوبنهاغن في 28 يونيو/حزيران الحالي.