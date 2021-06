لا تخلو بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) من المشاكل الخارجة عن الإطار الكروي، حيث تورط المنتخب الأوكراني في مشكلة جراء قمصانه التي تحمل شعار "المجد للأبطال"، ورفضت أذربيجان منح تأشيرة لـ3 معلّقين روس، وعارضت نسبة كبيرة من الجماهير الإنجليزية جثوّ لاعبيها على ركبة واحدة تنديدا بالعنصرية.

في هذا التقرير، تستعرض صحيفة "فزغلياد" (VZ) الروسية بعضا من المشاكل ذات الطابع السياسي أو العنصري التي رافقت انطلاق منافسات "يورو 2020″، وذكّرت ببعض الأحداث السابقة التي بقيت راسخة في الأذهان عبر تاريخ البطولة.

صرح رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندريه بافيلكو، بأن منتخب بلاده سيواصل الظهور في بطولة أمم أوروبا بالقمصان التي تم تصميمها خصيصا لهذا الحدث، والتي تحمل عبارة "المجد للأبطال"، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أكّد عدم موافقته على هذه الخطوة.

وحسب الصحيفة، فقد ادعى بافيلكو الوصول إلى اتفاق بشأن هذه المسألة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وفي تدوينة له على فيسبوك كتب "لقد أثبتنا أن (المجد لأوكرانيا) و(المجد للأبطال) تندرجان ضمن شعارات كرة القدم في بلدنا".

European soccer governing body UEFA told Ukraine it could keep a map showing Crimea on its new national team soccer shirt despite objections from Russia, but must remove the phrase ‘Glory to the heroes’ because of to military connotations. More here: https://t.co/dJC2G4Yjls pic.twitter.com/ZxW0ptaUVK

— Reuters Sports (@ReutersSports) June 10, 2021