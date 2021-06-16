البث الحي
يورو 2020

الإصابات القاسية تلازم مباريات فنلندا في يورو 2020

الروسي فيرنانديز تعرض لسقوط قوي واشتبه الأطباء بإصابته في العمود الفقري (رويترز)
الروسي فيرنانديز تعرض لسقوط قوي واشتبه الأطباء بإصابته في العمود الفقري (رويترز)
16/6/2021

تحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود شيء غريب في مباريات منتخب فنلندا خلال كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، بسبب الإصابات القاسية التي حدثت في أول مباراتين بالبطولة.

وتعرض لاعبان من الفرق المنافسة لفنلندا في البطولة القارية إلى إصابات قاسية أجبرت منتخبيهما على نقلهما إلى المستشفى لاستكمال عملية العلاج لكل منهما.

وأصيب اللاعب الروسي ماريو فيرنانديز في المباراة، التي انتهت بفوز منتخبه على فنلندا 1-صفر اليوم الأربعاء، وسقط اللاعب (30 عاما) على ظهره ورقبته بقوة في الشوط الأول بعد كرة مشتركة في الهواء. وغادر الملعب على محفة، ونقل إلى مستشفى لإجراء فحوص بالأشعة.

وقال المنتخب الروسي -في بيان- "اشتبهنا في البداية بإصابته بالعمود الفقري؛ لكن الأشعة أكدت أنه لا يعاني من أي إصابة في العمود الفقري. سيسافر مع الفريق إلى موسكو، وسيكون تحت إشراف أطباء المنتخب الوطني".

وفي اللقاء نفسه، تعرض لاعب من فنلندا وآخر من روسيا إلى إصابات قوية بعد اصطدامها ببعضهما والارتطام بالعارضة؛ ما أدى لتوقف المباراة قليلا، حتى تلقيا العلاج على أرضية الملعب وأكملا اللقاء.

ورأى صحفيون رياضيون ومغردون أن هناك شيئا غريبا يحدث مع منافسي فنلندا في مجموعتها باليورو فيما يتعلق بالإصابات تحديدا.

وتوقفت مباراة الدانمارك وفنلندا، يوم السبت الماضي، بعد سقوط اللاعب الدانماركي كريستيان إريكسن مغشيا عليه، بدون تدخل أي لاعب آخر، ثم أجرى مسعفون عملية إنعاش قلبي رئوي له قبل نقله إلى المستشفى، واستؤنفت المباراة بعد توقفها لنحو ساعة عقب الاطمئنان على صحة إريكسن.

وفي السياق، قال أحد الصحفيين الرياضيين "يبدو أن وجود فنلندا في المعادلة يعني مشكلة"، فيما وصف أحد المغردين فنلندا بـ"منتخب المصائب"، وطالب آخر بإلغاء مباريات المنتخب الفنلندي في البطولة.

 

 

 

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

شاهد.. الحوادث لا تتوقف في يورو 2020

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إن العديد من الأشخاص يعالَجون من إصابات تسبب فيها محتج قفز بمظلة في ملعب “أليانز أرينا” قبل بدء المباراة التي فازت بها فرنسا على ألمانيا بهدف نظيف في يورو 2020.

16/6/2021
المزيد من يورو 2020

غاريث بيل.. القلب النابض للتنين الويلزي في يورو 2020

بيل صنع هدفي فوز ويلز على تركيا (الأناضول)

من "نهاية العالم" إلى فريق شجاع.. منتخب إيطاليا ينهض من بين رماد فشل بلوغ مونديال روسيا

إيطاليا خسرت أمام السويد في ملحق تصفيات كأس العالم لتفشل في التأهل لمونديال روسيا للمرة الأولى منذ 1958 (الأناضول)

قمصان مستفزة وتأشيرات مرفوضة.. تعرف على أبرز المشاكل السياسية في يورو 2020

بطولة يورو 2020 تجري في 11 مدينة أوروبية (رويترز)

شاهد.. إيطاليا أول المتأهلين في يورو 2020

المنتخب الإيطالي أكد أنه من أبرز المرشحين للتتويج باللقب (غيتي)
الأكثر قراءة

حاجة في نفس يعقوب.. محاكم تفتيش في أفكار داعية مصري تنعقد بمواقع التواصل

الداعية المصري محمد حسين يعقوب (الصحافة المصرية)

ما مصير اتفاقية “خط النفط كاتسا” مع أبوظبي؟… حماها نتنياهو وتجاهل مطالبات بإلغائها

صورة لتشجيع السياحة إلى الإمارات وزعتها الحكومة الإسرائيلية على وسائل الإعلام (الجزيرة نت)

مقعد رئيس الوزراء لم يعد لك.. شاهد: موقف محرج لنتنياهو في الكنيست

بنيامين نتنياهو يجلس في الكنيست الإسرائيلي في مقعد رئيس الوزراء الذي لم يعد له (رويترز)

ملك المغرب يهنئ رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد تزامنا مع زيارة إسماعيل هنية للرباط

ملك المغرب أكد في البرقية حرص المملكة على مواصلة ما سماه دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الرامية إلى إيجاد سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط (الأوروبية-أرشيف)