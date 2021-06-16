واصل منتخب إيطاليا إبداعه ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، وبات أول المتأهلين لثمن النهائي عقب فوزه الكبير على ضيفه منتخب سويسرا 3-صفر الأربعاء في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات بالبطولة التي شهدت أيضا فوز ويلز 2-صفر على تركيا.

وبذلك حجز المنتخب الإيطالي الفائز باللقب عام 1968 بطاقة الصعود للأدوار الإقصائية دون انتظار نتيجة لقائه الأخير في المجموعة أمام ويلز بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب ويلز.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب سويسرا عند نقطة وحيدة، فيما بقي المنتخب التركي قابعا في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وارتدى مانويل لوكاتيلي ثوب الإجادة في اللقاء الذي جرى على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما بعدما أحرز الهدفين الأول والثاني لمنتخب إيطاليا في الدقيقتين الـ26 والـ52، قبل أن يضيف تشيرو إيموبيلي الهدف الثالث في الدقيقة الـ89.

لوكاتيلي يتألّق من جديد ويضاعف النتيجة لإيطاليا شاهد الهدف وتابع أبرز أحداث المباراة 👇https://t.co/nbZ0E73OnG#يورو2020 | #إيطاليا_سويسرا — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 16, 2021

وواصل منتخب إيطاليا -الذي لم يتلق أي هدف للمباراة التاسعة على التوالي- عروضه القوية تحت قيادة مدربه روبرتو مانشيني، حيث حقق انتصاره التاسع تواليا في مختلف المسابقات، كما حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ29 على التوالي في جميع البطولات.

وأصبح منتخب إيطاليا مطالبا بتفادي الخسارة أمام ويلز يوم الأحد القادم، لمعادلة رقمه القياسي بتحقيق أطول سلسلة دون هزيمة، والتي حققها مع المدرب الراحل فيتوريو بوتسو برصيد 30 مباراة.