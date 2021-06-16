البث الحي
يورو 2020

إيطاليا تحسم أول بطاقة تأهل في يورو 2020

المنتخب الإيطالي أكد أنه من أبرز المرشحين للتتويج باللقب (غيتي)
المنتخب الإيطالي أكد أنه من أبرز المرشحين للتتويج باللقب (غيتي)
16/6/2021-|آخر تحديث: 17/6/202112:11 AM (مكة المكرمة)

واصل منتخب إيطاليا إبداعه ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، وبات أول المتأهلين لثمن النهائي عقب فوزه الكبير على ضيفه منتخب سويسرا 3-صفر الأربعاء في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات بالبطولة التي شهدت أيضا فوز ويلز 2-صفر على تركيا.

وبذلك حجز المنتخب الإيطالي الفائز باللقب عام 1968 بطاقة الصعود للأدوار الإقصائية دون انتظار نتيجة لقائه الأخير في المجموعة أمام ويلز بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب ويلز.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب سويسرا عند نقطة وحيدة، فيما بقي المنتخب التركي قابعا في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وارتدى مانويل لوكاتيلي ثوب الإجادة في اللقاء الذي جرى على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما بعدما أحرز الهدفين الأول والثاني لمنتخب إيطاليا في الدقيقتين الـ26 والـ52، قبل أن يضيف تشيرو إيموبيلي الهدف الثالث في الدقيقة الـ89.

وواصل منتخب إيطاليا -الذي لم يتلق أي هدف للمباراة التاسعة على التوالي- عروضه القوية تحت قيادة مدربه روبرتو مانشيني، حيث حقق انتصاره التاسع تواليا في مختلف المسابقات، كما حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ29 على التوالي في جميع البطولات.

وأصبح منتخب إيطاليا مطالبا بتفادي الخسارة أمام ويلز يوم الأحد القادم، لمعادلة رقمه القياسي بتحقيق أطول سلسلة دون هزيمة، والتي حققها مع المدرب الراحل فيتوريو بوتسو برصيد 30 مباراة.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

شاهد.. الحوادث لا تتوقف في يورو 2020

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إن العديد من الأشخاص يعالَجون من إصابات تسبب فيها محتج قفز بمظلة في ملعب “أليانز أرينا” قبل بدء المباراة التي فازت بها فرنسا على ألمانيا بهدف نظيف في يورو 2020.

16/6/2021
المزيد من يورو 2020

غاريث بيل.. القلب النابض للتنين الويلزي في يورو 2020

بيل صنع هدفي فوز ويلز على تركيا (الأناضول)

من "نهاية العالم" إلى فريق شجاع.. منتخب إيطاليا ينهض من بين رماد فشل بلوغ مونديال روسيا

إيطاليا خسرت أمام السويد في ملحق تصفيات كأس العالم لتفشل في التأهل لمونديال روسيا للمرة الأولى منذ 1958 (الأناضول)

قمصان مستفزة وتأشيرات مرفوضة.. تعرف على أبرز المشاكل السياسية في يورو 2020

بطولة يورو 2020 تجري في 11 مدينة أوروبية (رويترز)

رغم الهزيمة أمام فرنسا في يورو 2020.. ألمانيا تثق بقدرتها على التعافي

تقام آخر مباراتين لألمانيا في دور المجموعات من &#34;يورو 2020&#34; في ميونخ أيضا (رويترز)
الأكثر قراءة

حاجة في نفس يعقوب.. محاكم تفتيش في أفكار داعية مصري تنعقد بمواقع التواصل

الداعية المصري محمد حسين يعقوب (الصحافة المصرية)

ما مصير اتفاقية “خط النفط كاتسا” مع أبوظبي؟… حماها نتنياهو وتجاهل مطالبات بإلغائها

صورة لتشجيع السياحة إلى الإمارات وزعتها الحكومة الإسرائيلية على وسائل الإعلام (الجزيرة نت)

مقعد رئيس الوزراء لم يعد لك.. شاهد: موقف محرج لنتنياهو في الكنيست

بنيامين نتنياهو يجلس في الكنيست الإسرائيلي في مقعد رئيس الوزراء الذي لم يعد له (رويترز)

ملك المغرب يهنئ رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد تزامنا مع زيارة إسماعيل هنية للرباط

ملك المغرب أكد في البرقية حرص المملكة على مواصلة ما سماه دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الرامية إلى إيجاد سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط (الأوروبية-أرشيف)