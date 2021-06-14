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يورو 2020

رونالدو يتحدث عن تطوره ومستقبله ومنتخب البرتغال

رونالدو ينصت لأسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي (رويترز)
رونالدو ينصت لأسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي (رويترز)
14/6/2021

تحدث قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن العديد من النقاط ومنها مستقبله مع فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك قبل مباراة البرتغال أمام المجر غدا الثلاثاء، في مستهل مشوار حامل اللقب في بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة تطرق رونالدو إلى الحديث عن عدة نقاط ومنها شائعات رحيله عن يوفنتوس كالتالي:

تطوره

اللاعبون الذين يستمرون لفترة أطول في كرة القدم هم الذين يتأقلمون بشكل أفضل مع الوضع الحالي. لقد تطورت من 18 إلى 36 عامًا، وتأقلمت جيدًا على مر السنين.

الفارق عن بطولة 2016

نحن فريق أصغر مما كنا عليه في نسخة 2016 (عندما توجت البرتغال باللقب). والمباريات فقط هي التي ستخبرنا ما إذا كنا أفضل أم أسوأ مما كنا عليه في 2016. على المستوى الشخصي، فأنا لست نفس اللاعب الذي كان عليه قبل 10 سنوات. والفريق مستعد جسديا وذهنيا وأعلم أننا سنخوض بطولة جيدة.

مستقبله

لقد لعبت على أعلى مستوى لمدة 18 عامًا، ومهما حدث، سيكون المستقبل للأفضل. وبغض النظر كذلك عما إذا كنت سأستمر (في يوفنتوس) أم سأرحل، فهذا ليس أهم شيء في الوقت الحالي. إنني أركز على فريقي (البرتغال)، لأن مسابقة بهذا الحجم (يورو 2020) لا تُلعب كل يوم، فهي بطولتي الأوروبية الخامسة، لكنها في ذهني تبدو كما لو كانت البطولة الأولى.

مواجهة المجر

المجر فريق قوي وسيلعب أمام جمهوره. وكل من يريد الفوز بهذه البطولة يجب أن يكون مستعدا لكل هذه الظروف. ونحن جاهزون لهذه المباراة ولجميع الفرق.

المصدر : ماركا

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