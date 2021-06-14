إريكسن من المستشفى: لن أستسلم وأتطلع لفهم ما جرى

نقلت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" (gazzetta dello sport) الإيطالية تصريحات للاعب الدانماركي كريستيان إريكسن وجّه من خلالها رسالة طمأنة للجميع، وأكد حرصه على العودة في أقرب وقت، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خطفت الأضواء في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020).

وسقط إريكسن بشكل مفاجئ على أرضية الملعب خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الفنلندي أمس الأول السبت في كوبنهاغن، ويعتقد الأطباء أنه تعرض لنوبة قلبية، وجرى إنعاشه على أرض الملعب قبل نقله إلى المستشفى.

ونقلت الصحيفة الإيطالية تصريحات من إريكسن نقلها وكيل أعماله مارتين شوتس، وأكد خلالها إصراره على مواجهة الأزمة الحالية، وحرصه على متابعة الفحوص اللازمة لفهم حقيقة ما جرى له قبل يومين.

وقال شوتس إن إريكسن -لاعب إنتر ميلان الإيطالي- "يمزح، ويتمتع بحالة مزاجية جيدة. إنه على ما يرام"، وأضاف "نحن جميعا نرغب في معرفة ما حدث، وهو أيضا يرغب في ذلك. الأطباء يجرون الكثير من الفحوص وهذا يستغرق وقتا".

🩺 الطبيب المعالج لإريكسن: لو لم يتم اسعافه مباشرة في أرضية الملعب لكان فارق الحياة 🎙️ أبو تريكة: حادثة إريكسن درس يجب على الجميع التعلم منه 🏥 طارق الجلاهمة: الطاقم الطبي هم الأبطال#يورو2020 | #استوديو_اليورو pic.twitter.com/5Ra0a8WbTN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 12, 2021

ولا يتوقع أن يشارك إريكسن (29 عاما) مجددا في البطولة الأوروبية الحالية، لكنه قد ينتقل إلى منزله قريبا لمواصلة التعافي. وقال شوتس إن اللاعب سيظل في المستشفى في كوبنهاجن اليوم الاثنين "وربما غدا الثلاثاء أيضا".

وأضاف "هو سعيد بعد أن رأى كم الناس المهتمين به. لقد تلقى رسائل من جميع أنحاء العالم".

وكان المنتخب الدانماركي استأنف المباراة بعد نحو ساعة من التوقف بسبب انهيار إريكسن، وانتهت المواجهة بفوز فنلندا 1-صفر.

وسيخوض المنتخب الدانماركي مباراته الثانية في المجموعة الثانية الخميس المقبل، حيث يلتقي نظيره البلجيكي.

وقال شوتس "لا شك في أنه يرغب في دعم المنتخب في مواجهة بلجيكا كمشجع". لكنه لم يوضح إذا كان إريكسن سيكون متواجدا في ملعب باركن بالعاصمة الدانماركية أم لا.