تفوق منتخب فنلندا على نظيره الدانماركي 1-صفر اليوم السبت في مباراة شهدت أصعب موقف في ملاعب كرة القدم، وذلك بعد سقوط مفاجئ لكريستيان إريكسن أثار ذعر الجميع.
استهل المنتخب البلجيكي لكرة القدم مسيرته في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) بفوز كبير 3-صفر على نظيره الروسي السبت، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.
وتصدر المنتخب البلجيكي جدول المجموعة عن جدارة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف فقط أمام نظيره الفنلندي الذي فجر أولى مفاجآت النسخة الحالية من البطولة الأوروبية، بالفوز الثمين 1-صفر على نظيره الدانماركي في وقت سابق اليوم.
وكان المنتخبان البلجيكي والروسي التقيا أيضا في التصفيات المؤهلة للبطولة الحالية، وحقق الفريق البلجيكي الفوز 3-1 على ملعبه ذهابا، ثم 4-1 إيابا على ملعب "غازبروزم" بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، والذي
استضاف مباراة اليوم أيضا.
⚽️🥅 لوكاكو يحسن استغلال هفوة دفاعية تقديرية من سيمينوف ليفتتح التسجيل#يورو2020 | #بلجيكا_روسيا pic.twitter.com/3iey1cIlkN
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 12, 2021
وحسم المنتخب البلجيكي المباراة بشكل كبير في شوطها الأول، بهدفين سجلهما روميلو لوكاكو والبديل توماس مونييه في الدقيقتين 10 و34.
💪 رجل مباراة بلجيكا وروسيا
ما رأيك بأدائه اليوم؟#يورو2020 | #بلجيكا_روسيا pic.twitter.com/SVx4sbGnOX
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 12, 2021
وفي الشوط الثاني، ظل المنتخب البلجيكي متقدما بنفس النتيجة حتى الدقيقة 88 التي شهدت الهدف الثاني للوكاكو والثالث للفريق.
وفي الجولة الثانية، تواجه فنلندا روسيا يوم الأربعاء المقبل، بينما يلتقي المنتخب البلجيكي مع نظيره الدانماركي يوم الخميس المقبل.