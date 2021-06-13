استهل المنتخب البلجيكي لكرة القدم مسيرته في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) بفوز كبير 3-صفر على نظيره الروسي السبت، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.

وتصدر المنتخب البلجيكي جدول المجموعة عن جدارة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف فقط أمام نظيره الفنلندي الذي فجر أولى مفاجآت النسخة الحالية من البطولة الأوروبية، بالفوز الثمين 1-صفر على نظيره الدانماركي في وقت سابق اليوم.

وكان المنتخبان البلجيكي والروسي التقيا أيضا في التصفيات المؤهلة للبطولة الحالية، وحقق الفريق البلجيكي الفوز 3-1 على ملعبه ذهابا، ثم 4-1 إيابا على ملعب "غازبروزم" بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، والذي

استضاف مباراة اليوم أيضا.

⚽️🥅 لوكاكو يحسن استغلال هفوة دفاعية تقديرية من سيمينوف ليفتتح التسجيل#يورو2020 | #بلجيكا_روسيا pic.twitter.com/3iey1cIlkN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 12, 2021

وحسم المنتخب البلجيكي المباراة بشكل كبير في شوطها الأول، بهدفين سجلهما روميلو لوكاكو والبديل توماس مونييه في الدقيقتين 10 و34.

وفي الشوط الثاني، ظل المنتخب البلجيكي متقدما بنفس النتيجة حتى الدقيقة 88 التي شهدت الهدف الثاني للوكاكو والثالث للفريق.

وفي الجولة الثانية، تواجه فنلندا روسيا يوم الأربعاء المقبل، بينما يلتقي المنتخب البلجيكي مع نظيره الدانماركي يوم الخميس المقبل.