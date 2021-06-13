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يورو 2020

لوكاكو يقود بلجيكا لفوز كبير على روسيا في يورو 2020

لوكاكو سجل ثنائية وأفصح مبكرا عن نواياه في المنافسة على لقب هداف البطولة (غيتي)
لوكاكو سجل ثنائية وأفصح مبكرا عن نواياه في المنافسة على لقب هداف البطولة (غيتي)
12/6/2021-|آخر تحديث: 13/6/202112:19 AM (مكة المكرمة)

استهل المنتخب البلجيكي لكرة القدم مسيرته في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) بفوز كبير 3-صفر على نظيره الروسي السبت، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.

وتصدر المنتخب البلجيكي جدول المجموعة عن جدارة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف فقط أمام نظيره الفنلندي الذي فجر أولى مفاجآت النسخة الحالية من البطولة الأوروبية، بالفوز الثمين 1-صفر على نظيره الدانماركي في وقت سابق اليوم.

وكان المنتخبان البلجيكي والروسي التقيا أيضا في التصفيات المؤهلة للبطولة الحالية، وحقق الفريق البلجيكي الفوز 3-1 على ملعبه ذهابا، ثم 4-1 إيابا على ملعب "غازبروزم" بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، والذي
استضاف مباراة اليوم أيضا.

وحسم المنتخب البلجيكي المباراة بشكل كبير في شوطها الأول، بهدفين سجلهما روميلو لوكاكو والبديل توماس مونييه في الدقيقتين 10 و34.

وفي الشوط الثاني، ظل المنتخب البلجيكي متقدما بنفس النتيجة حتى الدقيقة 88 التي شهدت الهدف الثاني للوكاكو والثالث للفريق.

وفي الجولة الثانية، تواجه فنلندا روسيا يوم الأربعاء المقبل، بينما يلتقي المنتخب البلجيكي مع نظيره الدانماركي يوم الخميس المقبل.

المصدر : وكالات

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