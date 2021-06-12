تفوق منتخب فنلندا على نظيره الدانماركي 1-صفر اليوم السبت في مباراة شهدت أصعب موقف في ملاعب كرة القدم، وذلك بعد سقوط مفاجئ لكريستيان إريكسن أثار ذعر الجميع.

واستعاد لاعب وسط منتخب الدانمارك كريستيان إريكسن وعيه في المستشفى بعد سقوطه مغشيا عليه في الدقيقة الـ43 من دون احتكاك بأي لاعب.

وبينما ساد الصمت في ملعب باركن ستاديون في كوبنهاغن -الذي احتشد فيه 16 ألف مشجع- تجمع زملاؤه حوله، وبدا أن أحدهم يضع إصبعه في فم إريكسن للتحقق من أنه لم يبتلع لسانه.

وكتب الاتحاد الدانماركي لكرة القدم في تغريدة بحسابه على تويتر لاحقا أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما أفاق في مستشفى ريسهوسبيتالت القريب، حيث يخضع لفحوص.

وتم إيقاف المباراة في البداية، لكن تقرر لاحقا استئنافها بعد الاطمئنان على الوضع الصحي لإريكسن.

وكانت النتيجة التعادل بدون أهداف عندما سقط إريكسن لاعب إنتر ميلان، وبعد الاستئناف تقدم لاعبو الدانمارك نحو المرمى المنافس وحاولوا إحراز هدف التقدم.

وعكس مجريات المباراة، حسم منتخب فنلندا الفوز على الدانمارك بهدف سجله جويل بوهانبالو في الدقيقة الـ59.

وكانت الفرصة سانحة أمام المنتخب الدانماركي لحصد نقطة التعادل، لكن بيير إيميل هويبيرغ أهدر ضربة الجزاء التي حصل عليها الفريق في الدقيقة الـ74.

وحصد منتخب فنلندا أول 3 نقاط له في أول مشاركة له في البطولة القارية ليتصدر المجموعة الأولى مؤقتا في انتظار نهاية لقاء روسيا وبلجيكا.