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يورو 2020

ثلاثية إيطالية بمرمى تركيا في افتتاح يورو 2020

إيطاليا تفوقت بشكل واضح على تركيا (رويترز)
إيطاليا تفوقت بشكل واضح على تركيا (رويترز)
11/6/2021-|آخر تحديث: 12/6/202112:11 AM (مكة المكرمة)

وجه المنتخب الإيطالي رسالة مبكرة لبقية المنافسين بعد فوزه على نظيره التركي بثلاثية اليوم الجمعة في افتتاح بطولة أمم أوروبا (يورو 2022) لكرة القدم.

وبعد حفل افتتاح بسيط في ملعب الأولمبيكو في روما، بدأت منافسات اليورو الذي يشارك فيه 24 منتخبا، في نسخة تأجلت من العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأظهر المنتخبان التركي والإيطالي قدرات كبيرة خلال الشوط الأول، وتبادلا السيطرة وخلق الفرص على مرمى المنافس، غير أن النتيجة انتهت بالتعادل السلبي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، زاد منتخب إيطاليا ضغطه على منافسه التركي، وهو ما أثمر الهدف الأول للآزوري في الدقيقة 53 عبر التركي ميريح ديميرال الذي أسكن الكرة بالخطأ في شباكه.

واستثمر المنتخب الإيطالي هذا التقدم، واندفع نحو الهجوم بحثا عن تعزيز النتيجة، ونجح في ذلك عبر شيرو إيموبيلي في الدقيقة 66.

وعزز المنتخب الإيطالي تقدمه بهدف ثالث عبر لورنزو إنسيني في الدقيقة 79، بعد خطأ فادح من الحارس التركي أورجان تشاكير.

وحققت إيطاليا أول 3 نقاط في البطولة، وتصدرت المجموعة الأولى مؤقتا في انتظار المواجهة الأخرى في المجموعة بين ويلز وسويسرا غدا السبت.

المصدر : الجزيرة

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