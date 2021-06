وجه المنتخب الإيطالي رسالة مبكرة لبقية المنافسين بعد فوزه على نظيره التركي بثلاثية اليوم الجمعة في افتتاح بطولة أمم أوروبا (يورو 2022) لكرة القدم.

وبعد حفل افتتاح بسيط في ملعب الأولمبيكو في روما، بدأت منافسات اليورو الذي يشارك فيه 24 منتخبا، في نسخة تأجلت من العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأظهر المنتخبان التركي والإيطالي قدرات كبيرة خلال الشوط الأول، وتبادلا السيطرة وخلق الفرص على مرمى المنافس، غير أن النتيجة انتهت بالتعادل السلبي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، زاد منتخب إيطاليا ضغطه على منافسه التركي، وهو ما أثمر الهدف الأول للآزوري في الدقيقة 53 عبر التركي ميريح ديميرال الذي أسكن الكرة بالخطأ في شباكه.

THE FIRST GOAL OF #EURO2020 IS AN OWN GOAL! 😅 pic.twitter.com/fkqykh0g4q

— ESPN FC (@ESPNFC) June 11, 2021