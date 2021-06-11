ستكون النسخة الحالية من بطولة أمم أوروبا الأضخم من ناحية العائدات المالية التي ستوزع على المنتخبات المشاركة.

مع انطلاق بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) للمنتخبات بداية من اليوم الجمعة، يتساءل متابعون عن المقابل المادي الذي سيحصل عليه كل منتخب، وما سيجنيه المتوّج باللقب بعد المباراة النهائية المقررة في 11 يوليو/تموز المقبل.

وستكون النسخة الحالية لليورو -التي كانت مقررة العام الماضي وتأجلت بسبب جائحة كورونا- الأضخم من ناحية العائدات المالية التي ستوزع على المنتخبات المشاركة.

وذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سيوزع 331 مليون يورو على المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة، بزيادة تفوق 30 مليون يورو عن المبلغ الموزع خلال النسخة السابقة (يورو 2016) التي جرت في فرنسا.

وكان يويفا يعتزم توزيع 371 مليون يورو، ولكن المبلغ تقلص بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وستحصل كل المنتخبات المشاركة في الدور الأول على 9.24 ملايين يورو، وسترتفع تلك القيمة وفقا لنتائج كل منتخب وتقدمه في المسابقة لتصل إلى 34 مليون يورو للمتوّج باللقب.

وحصل منتخب البرتغال على 28 مليون يورو بعد تتويجه بيورو 2016، بينما نال المنتخب الفرنسي 32.5 مليون يورو بعد فوزه بكأس العالم التي جرت في روسيا عام 2018.