شاهد | من العراق إلى مصر.. هل سنحارب من أجل مياهنا قريبا؟

سنخبرك الآن ببعض المعلومات الهامة التي ينبغي أن تجعلك قلقًا على أهم عنصر في حياة أي منا نحن البشر: المياه. عربيًا لا نمتلك إلا 1% فقط من مياه الكوكب العذبة الصالحة للاستخدامات البشرية، بينما يسكن منطقتنا، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حوالي 6% من إجمالي سكان الأرض، أما المعلومة الأهم فهي أن هناك 10 دول على مستوى العالم ستواجه خطر الإجهاد المائي بعد أقل من ثلاث سنوات فقط (عام 2024)، منها 7 دول عربية.

يصنف الوطن العربي على أنه المنطقة الأكثرة ندرة بالمياه على مستوى العالم. لذلك، سلطنا في "ميدان" الضوء على تلك الأزمة والصراعات المتوقعة عبر إنتاجنا المرئي الجديد، وتناولنا جذور الأزمة المستقبلية ومسبباتها، بما تسمح به مساحة الفيديو ومدته، ووضحنا أكثر الأماكن والبلاد العربية التي ستتعرض لتلك الأزمة، ومدى علاقة ذلك باستهلاكنا الشخصي للمياه، خاصة استهلاكنا لما أطلقنا عليه "المياه الخفية"، تلك التي لا نراها ولا ندرك استخدامنا لها على الأرجح.