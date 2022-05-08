شاهد- علاجه يكلف أكثر من مليوني دولار.. رضيع عراقي مصاب بمرض نادر وعائلته تناشد لإنقاذه

مرض ضمور النخاع الشوكي حالة نادرة تصيب طفلا واحدا من بين كل 10 آلاف حالة في أنحاء العالم.

حسين أمجد رضيع عراقي لا يتجاوز عمره 4 أشهر مصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي (SMA) النادر، وتقول عائلته إن علاجه يكلف مبلغا باهظا ليس بوسعها توفيره له وإنقاذ حياته، وتناشد الجهات المعنية في العراق مساعدتها.

ويقول الأطباء إن حياة هذا الرضيع حسين مرهونة بتوفير علاج باهظ تبلغ قيمته أكثر من مليوني دولار أميركي.

ومرض ضمور العضلات الشوكي أحد الاضطرابات الجينية الوراثية غير الالتهابية، ويتسبّب في ضعف العضلات وفقدان النسيج العضلي الذي يسوء مع الوقت وقد يصيب عضلة واحدة أو مجموعة عضلات أو الجسم كله، من دون أن يؤثر على الأعصاب أو الجهاز العصبي.

وهي حالة نادرة تصيب طفلا واحدا من بين كل 11 ألف حالة في أنحاء العالم.