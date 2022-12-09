لدعم أسود الأطلس أمام البرتغال بالمونديال.. جسر جوي لنقل الجماهير المغربية إلى الدوحة

أعلنت الخطوط الملكية المغربية تسيير رحلات خاصة من المغرب إلى الدوحة لدعم المنتخب المغربي خلال مباراته المقبلة أمام البرتغال غدا السبت، في الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022 في قطر.

وقالت الخطوط الملكية المغربية -في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني- إن وزارة التربية الوطنية ورياض الأطفال والرياضة والاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم والخطوط الملكية أطلقت برنامجا جديدا للرحلات الخاصة لسفر المشجعين المغاربة إلى الدوحة من أجل دعم أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة، وذلك بعد إنجازهم التاريخي بالتأهل لربع نهائي المونديال.

وأوضح البيان أن هذا البرنامج يوفر للمشجعين تذكرة طائرة بسعر ثابت قدره 5 آلاف درهم (474 دولارا) شامل الضرائب، وتغطي التذكرة رحلة ذهابًا وإيابًا بالدرجة الاقتصادية، وهي غير قابلة للتغيير أو الاسترداد، مثل الإجراءات التي تم وضعها خلال المرحلة الأولى ودور الـ16 من كأس العالم.

رحلات خاصة

وحددت الخطوط الملكية المغربية -يومي التاسع والعاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري- 7 رحلات خاصة تغادر الدار البيضاء و7 رحلات عودة يوم 11 من الشهر ذاته، على أن يتم تسيير هذه الرحلات في طائرات "جامبو" بسعة تتراوح من 274 إلى 340 مقعدًا لكل منها.

وعرضت الخطوط الجوية بيانات الرحلات المقررة للذهاب والعودة بشكل تفصيلي بالأيام والساعات، ومواعيد إقلاع الطائرات والهبوط من وإلى الدار البيضاء، لافتة إلى أنه تم فتح باب الشراء للتذاكر منذ أمس الخميس.

فوز وتأهل

وكان منتخب المغرب تأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على نظيره الإسباني 3- صفر بركلات الترجيح -الثلاثاء الماضي- في اليوم الأخير من مباريات ثمن النهائي.

وكتب "أسود الأطلس" تاريخًا جديدًا في كأس العالم، وأصبح رفاق النجم حكيم زياش أول منتخب عربي يصل إلى ربع نهائي المونديال.

وسيواجه المنتخب المغربي في ربع النهائي منتخب البرتغال الذي تفوق على سويسرا 6-1، وتقام المباراة غدا السبت على ملعب الثمامة.