بعد التأهل التاريخي ضد إسبانيا.. استقبال حافل لمنتخب المغرب في فندق الإقامة

وثقت لقطات مصورة الاستقبال الحافل الذي حظي به المنتخب المغربي فور وصوله إلى فندق إقامته، وشارك اللاعبون مع الجماهير الاحتفالات بعد التأهل التاريخي لأسود الأطلس.

ونشر حساب المنتخب المغربي مقاطع من توافد مئات الجماهير على محل إقامة "أسود الأطلس" لتحية اللاعبين عند وصولهم، حيث تعالت الهتافات الداعمة والمشجعة للاعبين.

كما أظهرت اللقطات الاحتفالات داخل الفندق، إذ استقبل طاقم الفندق اللاعبين بشكل مميز، واشترك اللاعبون في الاحتفالات مع الحضور.

ونشر لاعبون عبر حساباتهم الشخصية الأجواء المميزة التي شهدتها حافلة الفريق، إذ تبادل الجميع الرقص والغناء، مرددين الأغاني الحماسية.

يوم تاريخي

وكان أمس الثلاثاء الذي يوافق اليوم 17 من بطولة كأس العالم قطر 2022 تاريخيا للمغرب وللعرب بعد تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتأهل للدور ربع النهائي على حساب إسبانيا.

وسطّر المغاربة ملحمة كروية على ملعب المدينة التعليمية، وحققوا انتصارا رائعا على "لاروخا"، أوصلهم إلى دور الثمانية لأول مرة في تاريخ الكرة العربية.

هذا التأهل جاء بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح التي تألق فيها الحارس ياسين بونو، عقب انتهاء المباراة في أشواطها الأربعة بالتعادل السلبي.

وتضرب المغرب موعدًا في ربع نهائي البطولة مع البرتغال، حيث ستقام مباراة الفريقين يوم السبت العاشر من ديسمبر/كانون الأول الحالي عند الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة (الثالثة بتوقيت غرينيتش).