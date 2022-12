نرفع القبعات لقطر.. رئيس الوزراء البريطاني يثني على الجهود "المذهلة" في كأس العالم 2022

نشر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مساء أمس الأحد، تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أثنى فيها على جهود قطر في تنظيم نسخة كأس العالم 2022.

وفي تغريدته التي حظيت بتفاعل واسع، قال سوناك "نرفع القبعات لقطر لاستضافتها نسخة مذهلة من كأس العالم حتى الآن، سيتم ذكر مرحلة دور المجموعات كواحدة من الأفضل على الإطلاق".

وأضاف في التغريدة التي سبقت مباراة إنجلترا والسنغال الليلة الماضية "هيا إنجلترا أبقوا على الحلم حيا".

Hats off to Qatar for hosting an incredible World Cup so far.

The group stages will be remembered as one of the all-time greats.

Come on @England keep the dream alive 🦁🦁🦁#FIFAWorldCup #ENGSEN

pic.twitter.com/YyLv9Y2VjZ

— Rishi Sunak (@RishiSunak) December 4, 2022