نرفع القبعات لقطر.. رئيس الوزراء البريطاني يثني على الجهود "المذهلة" في كأس العالم 2022

نشر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مساء أمس الأحد، تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أثنى فيها على جهود قطر في تنظيم نسخة كأس العالم 2022.

وفي تغريدته التي حظيت بتفاعل واسع، قال سوناك "نرفع القبعات لقطر لاستضافتها نسخة مذهلة من كأس العالم حتى الآن، سيتم ذكر مرحلة دور المجموعات كواحدة من الأفضل على الإطلاق".

وأضاف في التغريدة التي سبقت مباراة إنجلترا والسنغال الليلة الماضية "هيا إنجلترا أبقوا على الحلم حيا".

Hats off to Qatar for hosting an incredible World Cup so far. The group stages will be remembered as one of the all-time greats. Come on @England keep the dream alive 🦁🦁🦁#FIFAWorldCup #ENGSEN pic.twitter.com/YyLv9Y2VjZ — Rishi Sunak (@RishiSunak) December 4, 2022

فوز سهل

وفاز المنتخب الإنجليزي بسهولة على السنغال 3-0، في رابع مباريات الدور ثمن النهائي، التي أقيمت على ملعب البيت في منطقة الخور.

وبهذا الفوز ضرب منتخب إنجلترا موعدا ناريا مع نظيره الفرنسي، في ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

ومنح جوردان هندرسون وهاري كين وبوكايو ساكا منتخب "الأسود الثلاثة" هذا الفوز، بإحرازهم الأهداف الثلاثة على مدار شوطي المباراة.

ويلتقي منتخب إنجلترا نظيره الفرنسي في دور الثمانية من مونديال قطر، وذلك يوم السبت 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على ملعب البيت، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

إشادة فرنسية

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشاد في وقت سابق بالجهود التي تبذلها قطر لإنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وغرّد ماكرون بين شوطي مباراة منتخبي فرنسا والدانمارك باللغة العربية قائلا "للمرة الأولى تُنظَّم بطولة كأس العالم لكرة القدم في العالم العربي، وتشهد على تغيّرات ملموسة جارية. بذلت دولة قطر جهودًا مميزة لإنجاح الحدث وتستمر في ذلك، ويمكنها الاعتماد على دعمنا".

وأضاف "في عالم يواجه سلسلة من الأزمات، من واجبنا الحفاظ على الروح الرياضية كونها مساحة لتقارب الشعوب حول القيم العالمية".