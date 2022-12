"انتابهم السعار".. لولوة الخاطر تفند نقد إعلاميين أوروبيين ارتداء ميسي البشت بنهائي مونديال قطر وتبين أصله

علقت مساعدة وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر على انتقاد إعلاميين أوروبيين لارتداء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي للبشت في نهائي بطولة كأس العالم 2022، معتبرة أن الإعلاميين "أصابتهم حالة من السعار"، موضحة أصل هذا التقليد.

وقالت لولوة الخاطر، في تغريدة عبر حسابها على تويتر أرفقتها بمقطع فيديو، "حالة من السعار انتابت إعلاميين أوروبيين كثرا وهم يمارسون عقدتهم الاستعلائية على ثقافات العالم بعد خلع (البشت) العربي على ميسي تكريما".

وأضافت أن المفارقة هي "أن الأوروبيين أنفسهم يمارسون هذا الطقس في كل حفلات التخرج، وهو تقليد عربي بدأ في جامعة القرويين التي أسستها فاطمة الفهري عام 859" من الميلاد.

Gowning #Messi with a“Bisht” drove many Euro-Centric supremacists Crazy. Do they know that their graduation gowns came from the Arabian gown? A tradition Muslims started in 859 at Al-Qarawiyyan University; founded by a Muslim Woman by the way. Too much for your colonial fantasy? pic.twitter.com/cXYp1rBKg2

— لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) December 24, 2022