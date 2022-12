ميسي أول لاعب ينزل من الطائرة.. "شاهد" وصول منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم إلى بوينس آيرس

وصلت الطائرة التي تقل منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 وقائده ليونيل ميسي إلى مطار إيسيسا الدولي في بوينس آيرس عائدة من قطر اليوم الثلاثاء عند الساعة 2:40 بالتوقيت المحلي (5:40 بالتوقيت العالمي) (8:40 بتوقيت مكة المكرمة).

وكان ميسي الذي سجل هدفين خلال مباراة النهائي، أول لاعب ينزل من الطائرة حاملا كأس البطولة وبعده مباشرة مدرب المنتخب ليونيل سكالوني.

وبعدهما نزل المهاجم جوليان الفاريز الذي سجل 4 أهداف خلال مونديال قطر.

ووضعت صورة لميسي على ذيل الطائرة مع عبارة "فريق واحد، بلد واحد، حلم واحد".

ونزل اللاعبون من الطائرة وشقوا طريقهم على سجادة حمراء وصولا إلى حافلة مكشوفة على وقع أغنية (Muchachos) التي تعني "أولاد" الخاصة بهم لكأس العالم التي أدتها فرقة لا موسكا.

وبعد فوزهم على فرنسا في نهائي كأس العالم أول أمس الأحد في مباراة مشوقة، سيمضي اللاعبون ليلتهم في مجمع تدريب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرب المطار حيث ينتظرهم آلاف المشجعين للترحيب بهم.

The goat is in Argentina, with the World Cup trophy in his hands 😍 pic.twitter.com/pohyPgHNRm

ثم سيبدؤون جولة في وسط مدينة بوينس آيرس اعتبارا من ظهر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، حيث من المرتقب أن يستقبلهم الملايين في الشوارع مع إعلان عطلة رسمية في البلاد.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تصدر وسم "BIENVENIDOS CAMPEONES DEL MUNDO" (مرحبا بأبطال العالم)، منصة تويتر في الأرجنتين، حيث شارك الناشطون صورا ومقاطع فيديو لاستقبال منتخب بلادهم الفائز بالكأس.

وأظهرت الصور خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع في استقبال المنتخب الأرجنتيني، على الرغم من أن الساعة كانت تشير إلى 03:40 فجرا بالتوقيت المحلي.

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد أعلن أمس الاثنين أن المنتخب سيحتفل بفوزه بلقب كأس العالم على حساب فرنسا اليوم الثلاثاء في نصب أوبيليسكو، حيث جرى في العرف الاحتفال هناك بالإنجازات الرياضية.

وكتب الاتحاد عبر تويتر "سيغادر بطل العالم ظهر الثلاثاء باتجاه أوبيليسكو للاحتفال بلقب كأس العالم مع الجماهير".

03:30 in Argentina right now and that’s how things look like as players are going to Ezeiza camp 🇦🇷

pic.twitter.com/K03sAFgujn

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 20, 2022