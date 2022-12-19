نسخة كأس العالم 2022.. وحدة العرب ورسائل ثقافية وحضارية

قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، الدكتور عبد الله الشايجي لبرنامج "ما وراء الخبر" إن مونديال قطر 2022 أثبت أن الرياضة تجمع العرب والسياسة تفرقهم، مؤكدا أن قطر رفعت رأس العرب وقد غيّرت الصورة النمطية التي كرّستها أفلام هوليود عن العرب.

وتميزت نسخة كأس العالم 2022 برسائل ثقافية وحضارية، حرصت من خلالها دولة قطر على فتح أعين العالم على ما في الموروث الثقافي والقيمي المحلي والعربي من ثراء وأصالة استوقفت كل من تابع البطولة العالمية الأشهر على الإطلاق.

وقال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن قطر أوفت بوعدها في تنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا.

وعدّد الشايجي أبرز الإنجازات التي حققتها قطر من خلال كأس العالم لكرة القدم 2022، ومن ضمنها أنها أظهرت ثراء الحضارة والثقافة والتقاليد العربية ونجحت في عرضها أمام العالم، وأسقطت الأقنعة عن الدول الغربية التي تتعامل مع العرب بعنصرية، بالإضافة إلى أن هذا المونديال عزز وحدة العرب وأعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة في مقابل التسبب في إحراج الدول المطبعة بعد أن رفضت الجماهير العربية التعامل مع الإسرائيليين في قطر.

وقد أيقن الإسرائيليون أن تطبيعهم مع الأنظمة لا يعني تطبيعهم مع الشعوب، وأشار الشايجي إلى تصريح رئيس وزراء إسرائيل العائد بنيامين نتنياهو الذي قال فيه إن مشكلة إسرائيل هي مع الشعوب العربية وليس مع الأنظمة.

البيئة المسالمة

كما أن نجاح قطر في تنظيم المونديال -يضيف الدكتور الشايجي- أثبت للعالم أن العرب ليسوا إرهابيين ولا قاطعي رؤوس، مؤكدا أن اللغة العربية استخدمت لأول مرة خلال كأس العالم. كما أشاد بالإنجاز الكبير الذي حققه منتخب المغرب خلال مونديال قطر.

ووفق أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، فإن البيئة المسالمة خلال المونديال عززت مكانة قطر وعرّفت العالم بها، وهذا ينعكس إيجابا عليها.

وفي تعليقه على إنجازات مونديال قطر، قال المؤرخ الرياضي البريطاني، ديفيد غولدبلات إن كأس العالم 2022 يعتبر الأفضل في نظر دول الجنوب، لكن في دول الشمال هناك أصوات تستمر في انتقادها لدولة قطر، لكنه أقر بأن قطر، الدولة الصغيرة تمكنت من تنظيم حدث بهذا المستوى.

وأشاد المؤرخ الرياضي البريطاني في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" بالأداء الرائع للمنتخب المغربي، قائلا إن الاحتفاء به لم يقتصر على العرب ومنطقة الشرق الأوسط بل امتد إلى أفريقيا، وهو ما جعل نسخة كأس العالم 2022 نسخة خاصة من دول الجنوب.

يذكر أن مونديال قطر 2022 انتهى باحتفالية ومباراة آلت إلى فوز المنتخب الأرجنتيني باللقب بعد تقدمه بركلات الترجيح على منافسه المنتخب الفرنسي.