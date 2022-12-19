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في ختام مونديل قطر.. نسخة استثنائية وأرقام قياسية وإنجاز تاريخي

France v Morocco: Semi Final - FIFA World Cup Qatar 2022
مونديال قطر سجل أرقامًا قياسية كثيرة في تاريخ كأس العالم (غيتي)
19/12/2022

سجّلت بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر العديد من الأرقام الجديدة، أبرزها: حضور جماهيري في مدرجات الملاعب تجاوز 3 ملايين و400 ألف مشجع، ما يعدّ دليلًا على نجاح قطر في تنظيم نسخة استثنائية.

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذه النسخة الاستثنائية من كأس العالم، مؤكدين أنها "أفضل نسخة في التاريخ"، معربين عن شكرهم لقطر.

وقالت وكالة الأناضول أن عدد الحضور في المدراج بلغ تحديدًا 3 ملايين و404 آلاف و252 مشجعًا، مع انتهاء المباراة النهائية بفوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح 4-2.

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022
المباراة النهائية شهدت حضور نحو 89 ألف مشجع في ملعب لوسيل (غيتي)

حضور قياسي

وسجّلت المباراة النهائية -أمس الأحد- على ملعب لوسيل حضورًا قياسيًا بطاقة استيعابية كاملة بلغت (88.966) مشجعًا، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وشهد ختام دور المجموعات في البطولة حضور (2.457.059) مشجعًا، في حين حضر دور الـ16، (411.609) مشجعين في 8 مباريات أقيمت على ملاعب لوسيل والبيت وخليفة الدولي وأحمد بن علي والجنوب والمدينة التعليمية والثمامة و 974.

واستضافت قطر النسخة 22 من البطولة العالمية التي أقيمت لأول مرة في دولة عربية وشرق أوسطية، ونجحت في إقامة نسخة استثنائية نالت إعجاب قادة وجماهير العالم.

قطر قدّمت نسخة استثنائية من كأس العالم (الأوروبية)

أرقام ودلالات

وحطّم حضور الجماهير في مونديال قطر العديد من الأرقام في بطولات سابقة، حيث تخطّى منذ الدور ربع النهائي (3.113.889) مشجعًا في 60 مباراة، في حين كان إجمالي عدد الحضور المسجل بمونديال روسيا 2018 في 64 مباراة (3.031.768) مشجعًا.

وفاق الحضور الجماهيري في مونديال فرنسا 1998، والذي بلغ (2.785.100) مشجع، كما تخطّى مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002، حيث بلغ عدد الجماهير في 64 مباراة (2.705.197) مشجعًا.

واحتل مونديال قطر المركز الثالث في عدد الجماهير بتاريخ المونديال (3.404.252) مشجعًا، في حين تصدّر مونديال أمريكا 1994 قائمة الأكبر حضورًا جماهيريًا في تاريخ البطولة، حيث شهد حضور (3.587.538) مشجعًا.

ويأتي مونديال البرازيل 2014 في المرتبة الثانية بحضور (3.429.873) مشجعًا، ومونديال ألمانيا 2006 في المرتبة الرابعة بحضور (3.359.439) مشجعًا.

إشادة بالتنظيم

وتصدّرت الإشادة بالتنظيم الذي قدمته قطر خلال البطولة المنصات، حيث أشاد كثيرون بما قدمته قطر منذ بداية المونديال، حتى آخر لحظة فيها.

ويرى عدد كبير من المتابعين أن ما حدث في هذه البطولة على جميع المستويات التنظيمية جعلها البطولة الأفضل في تاريخ المونديالات، ولم تستطع أي بطولة سابقة أن تقترب من هذا القدر من الإتقان.

وكتب وزير الداخلية القطري خالد بن خليفة آل الثاني في تغريدة له عبر تويتر: "أهنئ سمو الأمير المفدّى على هذا النجاح الكبير لكأس العالم، أداءً وتنظيمًا وحضورًا، كما أهنئ الأرجنتين وجمهور منتخبها عبر العالم على فوزها بالكأس، وأشكر جميع من عمل وأسهم وشارك في جعل هذه البطولة حدثًا كرويًا استثنائيًا وإنجازًا تاريخيًا مشهودًا لقطر".

مونديال تاريخي

وعلّق الإعلامي الإماراتي على سعيد الكعبي في تغريدة له: "الأشقاء في قطر قدموا النسخة الأفضل من المونديال، قبل الحدث كان هناك الكثير من التساؤلات والشكوك، واليوم العالم يراها النسخة التي ستحرج الدول المستضيفة القادمة، مبارك للعرب جميعًا هذا النجاح".

وأشاد المغردون باهتمام قطر بالكثير من التفاصيل، بداية من حفل الافتتاح إلى الاختتام، وكذلك التفاصيل الخاصة بالمشجعين، وتيسير السبل لهم للاستمتاع بالبطولة.

وقال المذيع بقناة الجزيرة عبد الصمد ناصر، في تغريدة على تويتر: "مونديال قطر التاريخي، المستحيل الذي أحالته قطر حقيقة، نجاح أسطوري أبهر العالم وأخرس المشككين وأحبط الحاقدين والحاسدين، وسيذكر التاريخ أن قطر انتصرت للقيم الإسلامية والعربية، وألف مبارك لقطر قيادة وشعبًا".

المصدر : الجزيرة + الأناضول