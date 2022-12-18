أحرزت الأرجنتين لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخها، بعد الفوز في المباراة النهائية على فرنسا بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة التي استضافها ملعب لوسيل بالتعادل 3-3.

استهلت الأرجنتين البطولة بنتيجة مخيبة حين خسرت أمام السعودية 2-1، في أول مفاجآت مونديال قطر، وسجل ليونيل ميسي من ركلة جزاء في أول عشر دقائق، لكن السعودية انتفضت في أول ثماني دقائق بعد الاستراحة، لتسجل هدفين عبر صالح الشهري وسالم الدوسري وتفوز 2-1.

تعافى الفريق سريعًا، وحقّق الفوز 2-صفر على المكسيك بهدفي ميسي وإنزو فرنانديز، قبل أن يحسم صدارة المجموعة الثالثة بالفوز 2-صفر على بولندا بهدفي أليكسيس ماك أليستر وخوليان ألفاريز.

منتخب الأرجنتين في الأدوار الإقصائية

في دور الـ16 فازت الأرجنتين 2-1 على أستراليا بهدفي ميسي وألفاريز، قبل أن يهز إنزو فرنانديز شباكه بالخطأ، وفي محطة ربع النهائي تقدمت الأرجنتين 2-صفر على هولندا بهدفي ناويل مولينا، وركلة جزاء من ميسي، لكن هولندا انتفضت ليحرز فاوت فيخهورست هدفين، ثانيهما في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وبرع إميليانو مارتينيز في إنقاذ ركلتي ترجيح، قبل أن يسجل لاوتارو مارتينيز ركلة الترجيح الحاسمة.

وفي نصف النهائي تعلمت الأرجنتين الدرس من خروج البرازيل وتغلبت 3-صفر على كرواتيا، حيث سجل ميسي وألفاريز هدفين في غضون خمس دقائق، قبل أن يضيف مهاجم مانشستر سيتي الهدف الثالث من تمريرة زميله لاعب باريس سان جيرمان.

الأرجنيتن في نهائي كأس العالم

تفوقت الأرجنتين 4-2 على فرنسا حاملة اللقب بركلات الترجيح بعد تعادل مثير 3-3 عندما أكمل كيليان مبابي ثلاثية من الأهداف في الدقيقة 118، ليعود فريقه في النتيجة بعد تأخره بهدفين سجلهما ميسي وآخر أحرزه أنخيل دي ماريا.

وفي ركلات الترجيح تصدى حارس مرمى الأرجنتين إميليانو مارتينيز لركلة سددها كينغسلي كومان، بينما أخطأت تسديدة أوريلين تشواميني طريقها إلى المرمى؛ ليمنح الأرجنتين أول لقب في كأس العالم منذ ،1986 والثالث إجمالًا حيث كان الأول عندما استضافت النهائيات في 1978.