شاهد- ميسي يرفع كأس العالم بالبشت القطري

تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المشهد خلال مراسم توزيع الجوائز وتسليم كأس بطولة مونديال قطر 2022 اليوم الأحد في ملعب لوسيل.

وتسلم ميسي كأس البطولة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي أهداه أيضا "البشت" القطري الذي يتم ارتداؤه في المناسبات الخاصة والأفراح.

وتوشح ميسي بالبشت في أثناء وقوفه على منصة التتويج ورفع الكأس رفقة زملائه من منتخب "الألبيسيليستي".

وكان الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز هو أول من يصعد لمنصة التتويج لتسلم الميداليات الذهبية، بينما كان ميسي هو آخر الصاعدين للحصول على ميداليته واستلام الكأس التي انتظرها طويلا.

وتسلم لاعبو الأرجنتين الميداليات الذهبية وكأس البطولة من الأمير تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو.

وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 36 عاما بعد الفوز على نظيره الفرنسي 4-2 بركلات الترجيح اليوم الأحد في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.