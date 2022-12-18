شاهد- ميسي يرفع كأس العالم بالبشت القطري
تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المشهد خلال مراسم توزيع الجوائز وتسليم كأس بطولة مونديال قطر 2022 اليوم الأحد في ملعب لوسيل.
وتسلم ميسي كأس البطولة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي أهداه أيضا "البشت" القطري الذي يتم ارتداؤه في المناسبات الخاصة والأفراح.
وتوشح ميسي بالبشت في أثناء وقوفه على منصة التتويج ورفع الكأس رفقة زملائه من منتخب "الألبيسيليستي".
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يمنح #ميسي "البشت" أثناء تتويجه لمنتخب #الأرجنتين بطلاً لـ "كأس_العالم #قطر2022
الأرجنتين_فرنسا | #فرنسا_الأرجنتين | #كأس_العالم_قطر2022#FIFAWorldCup | #Qatar2022#FRA | #ARG pic.twitter.com/3CDsjkGkO6
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022
وكان الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز هو أول من يصعد لمنصة التتويج لتسلم الميداليات الذهبية، بينما كان ميسي هو آخر الصاعدين للحصول على ميداليته واستلام الكأس التي انتظرها طويلا.
وتسلم لاعبو الأرجنتين الميداليات الذهبية وكأس البطولة من الأمير تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو.
وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 36 عاما بعد الفوز على نظيره الفرنسي 4-2 بركلات الترجيح اليوم الأحد في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.