حلّل "كاشف" (روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بالجزيرة) أداء المنتخبات المغربي والكرواتي والأرجنتيني والفرنسي بعد مباراتي دور نصف النهائي بالإضافة إلى اعتماده على أكثر من 200 مؤشر للقياس شملت: عدد مرات الفوز، والأهداف المسجلة، وترتيب المنتخب لدى الفيفا، والمزيد من المعطيات التي جُمعت خلال القرن الماضي.

المغرب أو كرواتيا؟

يتوقّع "كاشف" أن المباراة الترتيبية بين المغرب وكرواتيا -التي ستقام في ملعب خليفة الدولي السبت القادم الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة- تميل الكفة فيها إلى كرواتيا بنسبة 56% مقابل 44% للمغرب، علمًا بأن المنتخبين تواجها في مباراة واحدة سابقة وتعادلا فيها.

الأرجنتين أو فرنسا؟

أما بالنسبة للمباراة المفصلية بين الأرجنتين وفرنسا -التي ستقام على ملعب لوسيل الأحد القادم عند الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة- فإن كاشف يتوقّع فوز فرنسا على الأرجنتين بفارق ضئيل، فبناء على التحليلات التي أجراها بعد آخر مباراة بين المغرب ومنتخب "الديوك"، فقد رجّح فوز فرنسا بـ51% على حساب الأرجنتين بفارق 1% فقط، علما أن تاريخ المواجهات بين المنتخبين شهد فوز الأرجنتين على حساب فرنسا 6 مرات، وتعادلت معها في 3، وفازت فرنسا في 3 مواجهات.

كيف كانت تحليلات "كاشف" للمباريات السابقة؟

بالنسبة للمباراة السابقة بين فرنسا والمغرب، توقّع "كاشف" تأهّل فرنسا على حساب المغرب في المباراة السابقة بنسبة 71%، وهو ما حصل بالفعل، فقد استطاع منتخب "الديوك" الفوز على "أسود الأطلس"، عقب تسجيله هدفين في شباك المغرب، ليتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الأرجنتين في محاولة للحصول على لقب بطل كأس العالم للمرة الثالثة في التاريخ والثانية على التوالي.

أما بالنسبة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا، فقد استطاع روبوت الجزيرة توقّع فوز "راقصي التانغو" بنسبة 64%، وفاز رفاق ليونيل ميسي بعد تسجيلهم 3 أهداف مقابل لا شيء لكرواتيا، ليستمروا في رحلة البحث عن لقب كأس العالم للمرة الثالثة.

بطل كأس العالم.. "كاشف" محتار ويميل لتساوي الكفة

بعد انتهاء 62 مباراة، وصلت دقة "كاشف" لتوقعاته في المباريات السابقة إلى 68%، وفي كل ليلة في تمام الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، يعيد كاشف عرض توقعاته بناء على نتائج المواجهات السابقة، وبالنسبة له بعد تأهل فرنسا لمواجهة الأرجنتين يتوقع أن يفوز منتخب "الديوك" بعد تحليل أدائه الأخير في مباراته ضد المغرب، لكن كاشف لا يرجح ذلك بنسبة كبيرة، فالنسب متقاربة جدا بين المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني، فماذا ترون أنتم؟

بالنسبة لنتائج التصويت التي شاركتم بها، فقد توقع 61% منكم حصول المغرب على الكأس، بينما رجح آخرون حصول الأرجنتين عليه بنسبة 11%، والبقية الذين صوتوا لفرنسا يشكلون نسبة 9%.

التصويت ما زال قائما والمباراة النهائية اقتربت، صوتوا للمنتخب الذي تتوقعون حصوله على الكأس في "القصص" (Stories) المنشورة على الصفحة الرئيسية، وحاولوا تحديد حاملي لقب المركز الثاني والثالث.

لن يكون توقّع نتائج المباريات سهلًا؛ لأن العوامل الخارجية، مثل لياقة اللاعبين ومعنويات الفريق والتشكيلة تؤثّر بشكل بارز في تحديد النتائج وطريقة سير المباراة، خاصة أن دور المجموعات جاء بنتائج غير متوقعة، وأدت منتخبات أداء مميزا، مما جعل "كاشف" يخطئ في بعضها.