بينهم بيليه ومبابي.. رسائل دعم لرونالدو وتفاعل مليوني مع منشوره عن الخروج من المونديال

حظي المنشور الوداعي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد الخروج من مونديال قطر بتفاعل مليوني على حسابه في إنستغرام.

وشارك عدد من أساطير الرياضة في دعم رونالدو، مثل أسطورة كرة القدم البرازيلية "بيليه" وأسطورة كرة السلة الأميركية ليبرون جيمس، بالإضافة إلى لاعبين حاليين مثل كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور.

وقال رونالدو في منشور عبر حسابه في موقع إنستغرام "كان الفوز بكأس العالم للبرتغال أكبر حلم في مسيرتي وأكثرها طموحًا. لحسن الحظ، فزت بالعديد من الألقاب الدولية، بما في ذلك مع البرتغال، لكن وضع اسم بلدنا على أعلى مستوى في العالم كان حلمي الأكبر".

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رسالة وحلم

وأضاف "لقد قاتلت من أجل ذلك، لقد ناضلت بشدة من أجل هذا الحلم. في النسخ الخمس من نهائيات كأس العالم التي سجّلت فيها على مدار 16 عاما، كنت دائمًا جنبًا إلى جنب مع لاعبين رائعين وبدعم من ملايين البرتغاليين، بذلت قصارى جهدي، تركت كل شيء في الميدان، لم أُدر وجهي قط عن القتال، ولم أتخلّ أبدًا عن هذا الحلم".

وتابع "لسوء الحظ، انتهى الحلم أمس.. أريد أن يعرف الجميع لماذا خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صمته بعد خروج منتخب بلاده من ربع نهائي كأس العالم 2022 بعد الخسارة -أمس السبت- أمام المغرب صفر-1. لقد قيل الكثير، وكُتب الكثير، وشاعت تكهنات كثيرة، لكن تفانيَّ للبرتغال لم يتغيّر لحظة. كنت دائمًا شخصًا آخر يقاتل من أجل هدف مشترك للجميع، ولن أدير ظهري أبدًا لزملائي في الفريق وبلدي".

وختم "في الوقت الحالي، ليس هناك الكثير لنقوله. شكرًا لك البرتغال، شكرًا لك قطر. كان الحلم جميلًا بينما استمر… الآن، علينا أن ندع الوقت ليكون مستشارا ناصحا وسيسمح للجميع بالوصول إلى استنتاجاتهم الخاصة".

وحصل منشور رونالدو على أكثر من 24 مليون إعجاب، وأكثر من مليون تعليق، من بينها رد "بيليه" على النجم البرتغالي، والذي قال "شكرا لجعلنا نبتسم يا صديقي"، أما ليبرون جيمس فاكتفى بالتعليق بكلمة واحدة واصفا رونالدو بـ"الأسطورة".

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من جانبه، رد كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا على رسالة رونالدو بـ3 رموز تعبيرية، هي: الماعز في إشارة إلى كون رونالدو "أعظم لاعب على الإطلاق"، مع أيدي متلاصقة معًا في إشارة إلى شكره، بالإضافة إلى تاج.

وكتب المهاجم البرازيلي السابق ألكسندر باتو "أنت قدوة، أنت تلهم الناس والأطفال في أنحاء العالم، الناس التي تنتقدك هي نفسها التي ترغب في النجاح الذي حققته، تهانينا".

وشارك عدة لاعبين في التعليق على منشور رونالدو، بالإضافة إلى الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان، كما تفاعل ناشطون ومشاهير من مختلف دول العالم في دعم رونالدو، مؤكدين أنه أسطورة في كرة القدم، وأنه كان خير سفير لبلاده في المونديال.