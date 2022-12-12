رددته الجماهير بحماسة.. ما قصة "سير سير" الهتاف السحري لأسود الأطلس بمونديال قطر؟

هزّت الجماهير المغربية الحاضرة في ملاعب مونديال قطر لتشجيع منتخبها الوطني -الذي بلغ دور النصف النهائي- المدرجات بطريقتها المميزة في التشجيع، ولعل أهمها هتاف "سير سير سير" السحري.

وأصبح هذا الهتاف الملهم الذي تردده جماهير المنتخب المغربي في ملاعب مونديال 2022 كأنه مفتاح الانتصارات في مباريات المنتخب، وكان آخرها انتصاره على المنتخب البرتغالي يوم السبت الماضي بهدف دون رد، ليحقق تأهلا تاريخيا إلى نصف نهائي البطولة الأبرز والأضخم في عالم الساحرة المستديرة.

وكلمة "سير" هي كلمة من العامية المغربية وتعني سر إلى الأمام، وهي تحمس أسود الأطلس وتنعش روحهم الكفاحية على المستطيل الأخضر، وتحثّهم على مزيد من التقدم إلى الأمام حتى تحقيق الفوز على المنتخب المنافس وهز شباكه بتسجيل الأهداف.

وكان هذا الهتاف حاضرا في كل مباريات المنتخب المغربي، وقد أسهم ترديده على مدار دقائق المباريات الحاسمة في تحفيز اللاعبين، وخلق أجواء رائعة على المدرجات.

سير .. سير .. سير pic.twitter.com/JQoMdcVf2z — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) December 10, 2022

كلمة وحماسة

و"سير" هي كلمة السر التي دعا المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي الجماهير إلى ترديدها، لزيادة حماسة منتخب "أسود الأطلس" ودفعهم إلى الصمود ومواصلة تحدي المنافسين الكبار حتى بلغوا نصف نهائي المونديال للمرة الأولى عربيا وأفريقيا.

وتعود قصة هذا الهتاف الشهير (سير/سِرْ أمر لفعل سار) إلى أن الركراكي كان يطلب من الجماهير منذ بداية مشواره التدريبي مع نادي الفتح الرباطي المغربي ترديد هذه الكلمة لأنها تحفزه هو واللاعبين.

وفي يونيو/حزيران 2014 عُيّن الركراكي مدربا لنادي الفتح لمدة 3 مواسم، فاز خلالها بلقب كأس العرش عام 2014 وبطولة الدوري في 2016، وحاز هو لقب أفضل مدرب في العام نفسه.

ومن الرباط إلى نادي الوداد الرياضي انتقل الهتاف مع الركراكي بعد منتصف 2021، وخلال موسم واحد فاز بلقب دوري الأبطال وبطولة الدوري وبلغ نهائي كأس العرش.

الهتاف المفضل

ومنذ بداية رحلة أسود الأطلس في المونديال تحوّل "سير سير سير" إلى الهتاف المفضل للجماهير المغربية والعربية بل الأجنبية أيضا.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال الركراكي "من حين لآخر أريد أن أسمع (سير) لأنها تعجبني وتحفزني أنا أولا.. تدفعني إلى الركض وتساعد اللاعبين على الركض أكثر، وأتمنى أن ترددوها لأنها تسعدني".

وتوجّه برسالة إلى الجماهير قائلا "حتى إن ضيّع اللاعب الكرة فلا مشكلة في ذلك.. بل كرروا (سير) وواصلوا التشجيع، لأن الشعب حين يكون متفائلا وله ثقة بنا فسننتصر".

مسيرة وإعجاب

وقبل بلوغه نصف النهائي، فاز المغرب على إسبانيا بـ3 أهداف دون مقابل عبر ركلات الترجيح، وأصبح أول منتخب أفريقي يتأهل إلى ربع النهائي منذ أن فعلتها غانا في بطولة جنوب أفريقيا عام 2010.

ومن المحيط إلى الخليج، عمّت الفرحة الجماهير المغربية والعربية ببلوغ أسود الأطلس نصف النهائي مع آمال بعبور فرنسا (الديوك) الأربعاء إلى النهائي بل والفوز بالكأس في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري على وقع الهتاف السحري "سير سير سير".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أرفق العديد من المشجعين ما يشاركونه من مقاطع فيديو أو صور بالهتاف الشهير "سير سير سير"، معربين عن إعجابهم بأداء الفريق، وعن أملهم في بلوغه الدور النهائي لمونديال قطر.

سير سير سير، بكل لغات العالم 🌏سير على الله ياوطني الحبيب 🇲🇦 pic.twitter.com/jNb0HiGfd2 — Souad Laadraoui (@souadsouad22) December 8, 2022