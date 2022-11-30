منتخب تونس يودّع كأس العالم بفوز تاريخي على فرنسا وأستراليا تصعق الدانمارك

حقّق منتخب تونس فوزًا تاريخيًا على نظيره الفرنسي بنتيجة 1-صفر، لكنه لم يكن كافيًا للتأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر، إذ صعد عن المجموعة الرابعة منتخبا فرنسا وأستراليا.

على ملعب المدينة التعليمية صدم منتخب تونس أبطال العالم، وتفوّق عليهم بهدف دون رد، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للمجموعة الرابعة.

ودخل "نسور قرطاج" اللقاء ضد "الديوك" وهم بحاجة ماسة إلى تحقيق الفوز، كونه السبيل الوحيد لتجاوز مرحلة المجموعات، في انتظار ما ستؤول إليه المباراة الثانية بين أستراليا والدانمارك.

ووصل منتخب تونس إلى مبتغاه مبكرًا، حين أرسل وهبي الخزري كرة إلى داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة، حوّلها نادر الغندري بلمسة من قدمه إلى الشباك، لكن الحكم المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل، وهو قرار تم تأكيده بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

واكتفى أبطال العالم بفرصة وحيدة، لكنها كانت خطيرة، حين وصلت الكرة إلى كينغسلي كومان داخل الصندوق، لكنه ضيّع طريق المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني افتكّ إلياس السخيري الكرة في وسط الملعب، لتصل إلى حمزة العيدوني، الذي مررها للخزري، الذي انطلق صوب المرمى الفرنسي وتخلص من المدافع رافائيل فاران، قبل أن يودعها الشباك على يسار مانداندا، مسجلًا الهدف الأول لتونس في الدقيقة 59.

وهبي الخزري يحقق المراد بمجهود فردي رائع ويوقع على الهدف الأول مخترقاً دفاعات فرنسا بنجاح بعد أن قطع له الكرة علي بن رمضان من أمام فوفانا. اشترك الآن 👇

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📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #تونس_فرنسا pic.twitter.com/0VxSzBbMjT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2022

ويُعدّ هذا الهدف هو الثالث للخزري في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليتساوى مع السعودي سامي الجابر، في صدارة قائمة اللاعبين العرب الأكثر تسجيلًا في المونديال.

وصمد "نسور قرطاج" فيما تبقى من عمر المباراة، على الرغم من قيام المدرب الفرنسي ديديه ديشامب، بالدفع بنجومه كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وعثمان ديمبيلي.

وألغى الحكم النيوزلندي هدفًا سجله غريزمان في الدقيقة 99 بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفار.

فوز أستراليا على الدانمارك

وفي المباراة الثانية التي أقيمت في التوقيت نفسه على ملعب الجنوب، تمكّن المنتخب الأسترالي من الفوز على نظيره الدانماركي بالنتيجة ذاتها.

ووجد الدانماركي ماثياس ينسين نفسه في مكان مناسب للتسديد، فصوّب كرة قوية أبعدها الحارس الأسترالي ماثيو رايان إلى ركنية، وهي أبرز لقطة في الشوط الأول.

ووصل "الكنغر" الأسترالي إلى الشباك الدانماركية، بعد تمريرة من رايلي ماكغري في ظهر الدفاع، لمواطنه ماثيو ألان ليكي، الذي تلاعب باثنين من اللاعبين، قبل أن يسدد على الأرض إلى يسار الحارس كاسبر شمايكل، لتستقر في الشباك عند الدقيقة 60.

وبفضل هذا الانتصار خطف منتخب أستراليا البطاقة الثانية عن المجموعة الرابعة بوصوله إلى النقطة السادسة، بفارق الأهداف -فقط- عن منتخب فرنسا المتصدر.

ورفع منتخب تونس رصيده إلى 4 نقاط، أنهى بها مشاركته السادسة في كأس العالم بالمركز الثالث، ليخفق "نسور قرطاج" مجددًا في عبور دور المجموعات.

وفي مواجهات دور ثمن النهائي، ينتظر منتخب فرنسا -صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات: السعودية والأرجنيتن وبولندا والمكسيك- أن يلتقي منتخب أستراليا بمتصدر المجموعة ذاتها، وسيتم تحديد المنافسين بعد انتهاء مباريات الليلة، وتجمع بين بولندا والأرجنتين، والسعودية والمكسيك.