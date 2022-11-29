بعد أن سخر من الزي الخليجي.. الانتقادات تجبر اللاعب الألماني السابق فاغنر على الاعتذار

أثارت تصريحات لاعب منتخب كرة القدم الألماني السابق، ساندرو فاغنر، التي تضمنت إساءة للجماهير العربية في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، موجة من الانتقادات اللاذعة ضده، ما أجبره لاحقا على الاعتذار.

وخلال مشاركته بالتعليق على المباراة التي جمعت بين المنتخبين الألماني والإسباني، يوم الأحد الماضي 27 نوفمبر/تشرين الثاني عبر تلفزيون "زي دي إف" (ZDF) الألماني، سخر فاغنر من الزي القطري التقليدي، الذي ارتداه المشجعون في المدرجات.

وقال المهاجم الألماني السابق، في الدقائق الأخيرة للشوط الثاني من المباراة، إنه كان يظن أن إحدى المناطق في المدرجات كانت مليئة بالمشجعين الألمان، لكنه أدرك أنهم كانوا "مشجعين يرتدون أردية الاستحمام القطرية".

ونشر الموقع الإلكتروني لتلفزيون "زي دي إف" الألماني، اعتذار فاغنر عن تعليقاته التي تهكّم فيها من الزي الخليجي التقليدي للرجال، مشيرا إلى أن اعتذاره جاء عقب "انتقادات" واسعة بحقّه.

ZDF-Experte Sandro Wagner äußert sich zu seiner Aussage über die Thawbs während der Übertragung des gestrigen Spiels Spanien vs. Deutschland im @ZDF. pic.twitter.com/RaB09LiiB4 — ZDF sportstudio (@sportstudio) November 28, 2022

وقال فاغنر، في اعتذاره الذي نشره التلفزيون الألماني: "لقد كانت تعليقاتي غير مدروسة وغير لائقة، كان من الممكن أن أتجنبها، إذا شعر أي أحد بالإهانة، فأنا آسف، لم يكن هذا في نيّتي".

من جهته، قال البرنامج الرياضي في القناة، عبر حسابه على تويتر، إن تعليقات فاغنر المسيئة "صدرت للأسف في مرحلة عاطفية من اللعبة"، وأوضح أنها "غير مسموحة"، وأضاف فيما يتعلق بتبعات التعليقات: "سنناقش الأمر".

Sandro Wagners Aussage über den Thawb ist leider in einer emotionalen Phase des Spiels passiert. Das darf es nicht. Wir werden das besprechen. — ZDF sportstudio (@sportstudio) November 27, 2022

وعبر متفاعلون على منصات التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من التعليقات التي أدلى بها فاغنر، واصفيها بالتصريحات العنصرية، ومنددين بمواقف ألمانيا المثيرة للجدل مؤخرا، في مونديال كأس العالم بقطر.

#هولندا_قطر

الكراهية والعنصرية تسري في دماء الغرب وهذه المرة لاعب المنتخب الألماني السابق ساندرو فاغنر :

كنت أظن أنني سأرى مدرجات الملعب مليئة بالمشجعين الألمان، لكنني لم أشاهد سوى عرب بمعاطف الحمامات (يقصد الزي العربي)، العرب والمسلمون مفخرة لكم يا عديمي الثقافة #السعودية_قطر pic.twitter.com/h7X7MVs3a8 — العراق الرشيد (@iraqalrashid20) November 29, 2022

وقال الصحفي المهتم بالشأن الرياضي، ريان الجدعاني، عبر حسابه على تويتر: "كأس العالم 2022 نجحت في فضح عنصرية ألمانيا، والتي كانت صادمة لمحبي منتخب ألمانيا من العرب!".

وأضاف الجدعاني، "حتى الاعتذار الذي قدمه المدعو "ساندرو فاغنر" كان اعتذارا باردا وسخيفا! والقناة التافهة (ZDF) ترفض طرده من القناة!! عموما، برامج القناة المستعربة "DW" في تبييض الثقافة الألمانية انتهت بفشل ذريع في كأس العالم 2022، لأنها ظهرت بحقيقتها عبر تقنية 4K".

كأس العالم 2022 نجحت في فضح عنصرية ألمانيا والتي كانت صادمة لمحبي منتخب ألمانيا من العرب! كانت صادمة بالنسبة لهم لأن القناة المستعربة (DW) كانت تعمل منذ سنوات على تجميل ثقافة ألمانيا قبل أن تظهر حقيقتها في ملاعب كأس العالم 2022 بتقنية 4K 😁 بارك الله فيك أخي المبدع حسين 🌹🇸🇦 — ريان الجدعاني | Riyan Al Jidani (@raljidani) November 28, 2022

وقال المغرد جهاد المريخي: "سيد فاغنر أود إعلامك بأن السياح العرب عند زيارة ألمانيا يحترمون زيكم الشعبي ويشترونه ولا يتهكمون على عاداتكم وتقاليدكم".

لاعب المنتخب الألماني السابق ساندرو فاغنر :

كنت أظن أنني سأرى مدرجات الملعب مليئة بالمشجعين الألمان، لكنني لم أشاهد سوى عرب بمعاطف الحمامات (يقصد الزي الخليجي)

سيد فاغنر أود أعلامك بأن السياح العرب عند زيارة #ألمانيا يحترموا زيكم الشعبي ويشترونه ولا يتهكموا على عاداتكم وتقاليدكم pic.twitter.com/66jbwUyfFH — جهاد المريخي المانيا✈️✈️ (@JAlmrikhi) November 29, 2022

من جهته، كتب أحد المغردين: "عندما سمعته أمس آخر المباراة ظننت نفسي مخطئا، لكن فعلا ساندرو فاغنر بكل تفاهة وقذارة وعنصرية خلال تعليقه قال "ظننت الزاوية كلها مشجعين ألمانا (لأنهم يرتدون الأبيض)، لكن اتضح أنهم قطريون يرتدون أثواب الحمام".