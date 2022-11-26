فرنسا تكسر "عقدة حامل اللقب" وتبلغ الدور الثاني بهدفي مبابي

بات منتخب فرنسا أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 في قطر بعد فوزه الصعب على نظيره الدانماركي 2-1.

أقيمت المباراة على ملعب 974 -الذي سيتم تفكيكه مباشرة فور انتهاء المونديال- ضمن المجموعة الرابعة من مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات.

وهذه المرة الأولى التي ينجح فيها حامل اللقب في التأهل إلى الدور الثاني منذ مونديال "ألمانيا 2006″، إذ خرجت إيطاليا من الدور الأول لبطولة "جنوب أفريقيا 2010″، وفشلت إسبانيا في بلوغ الدور الثاني من مونديال "البرازيل 2014″، كما ودّعت ألمانيا مبكّرا في نسخة "روسيا 2018".

بدأت المباراة متوازنة بين الطرفين، وكان كيليان مبابي (نجم سان جيرمان) "بي إس جي" (PSG) بطل أولى لقطاتها عندما انطلق كالسهم بين مدافعي الدانمارك، ليتعرض للعرقلة من أندرياس كريستنسن (مدافع برشلونة) الذي فضّل الحصول على بطاقة صفراء على أن يسمح للنجم الفرنسي بالتسجيل.

منتخب فرنسا أول المتأهلين للدور الثاني

وأرسل عثمان ديمبلي كرة عرضية من الجهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء، حوّلها أدريان رابيو برأسه إلى الشباك، لكن كاسبر شمايكل (حارس الدانمارك) كان له بالمرصاد.

وجاء الدور على مهاجم "الديوك" أنطوان غريزمان، الذي حاول خداع شمايكل مسددا بالزاوية الضيقة، لكن الحارس الدانماركي استعان بقدمه لإبعاد الكرة.

ولم يشكّل لاعبو الدانمارك أي تهديد حقيقي للحارس الفرنسي هوغو لوريس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسط أفضلية واضحة لأبطال العالم.

وبعد الاستراحة بربع ساعة، ترجم الفرنسيون أفضليتهم بعد هجوم مرتد سريع قاده مبابي على الجهة اليسرى، ليمرر الأخير الكرة إلى تير هيرنانديز داخل منطقة الجزاء الذي أعادها لمهاجم "بي إس جي"، فما كان من مبابي إلا أن وضعها في الشباك محرزا الهدف الأول "للديوك".

تقدّم فرنسا لم يصمد إلا 7 دقائق فقط، فمن ضربة ركنية وصلت الكرة إلى رأس كريستنسن، الذي سبق الجميع ووضعها في سقف المرمى بالشباك، ليحرز هدف التعادل، ويعيد المباراة إلى نقطة الصفر.

وكاد منتخب الدانمارك أن يخطف التقدم، لكنه اصطدم بيقظة لوريس.

واستعاد "الديوك" تقدمهم بعد كرة أرسلها غريزمان من الجهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء، حوّلها مبابي بركبته إلى داخل المرمى في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة ضمن المنتخب الفرنسي التأهل إلى الدور ثمن النهائي بعدما وصل إلى النقطة السادسة، كما ضمن إلى حد كبير صدارة المجموعة الرابعة.

وتراجع منتخب الدانمارك إلى المركز الأخير بنقطة يتيمة، بفارق الأهداف عن منتخب تونس الثالث، الذي خسر أمام أستراليا بهدف وحيد، ليحتل "الكنغر" الأسترالي المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

كسر عقدة الدانمارك

يُذكر أن آخر مباراتين جمعتا فرنسا والدانمارك كانتا في النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية 2022-2023، وانتهتا بفوز الدانمارك 2-1 و2-0 على التوالي.

وتُختتم مباريات هذه المجموعة (الرابعة) -التي يتصارع على بطاقتها الثانية 3 منتخبات- بلقاءات الجولة الثالثة يوم الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ففي ذلك اليوم، يلعب منتخب فرنسا (حامل اللقب) ضد تونس على ملعب المدينة التعليمية، في حين يواجه منتخب الدانمارك نظيره الأسترالي على ملعب الجنوب.