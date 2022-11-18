ملاعب مونديال 2022.. عندما واجهت قطر التحدي

يستعرض فيلم "ملاعب مونديال 2022.. قصة التحدي" أبرز ملاعب قطر المونديالية التي ستقام عليها البطولة وما يميزها من تصاميم حديثة وهندسة معمارية فريدة، كما يناقش التحديات التي واجهت الفرق الهندسية المختصة.

ويبدأ الفيلم من "ملعب 974" الذي استخدمت في بنائه 974 حاوية شحن بحري، وتقنيات التبريد الطبيعية، ويعد أول ملعب -في تاريخ بطولات كأس العالم- قابلا للتفكيك بالكامل وإعادة التركيب في مكان آخر.

ثم ينتقل الفيلم للحديث عن ملعب الجنوب، وكيف استلهمت المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد فكرة تصميمه من أشرعة المراكب التقليدية ليعكس تاريخ مدينة الوكرة وتراثها، مع الحرص على أن يواكب المكان الجغرافيا وحركة الرياح فيه.

وخصص الفيلم جزءا مهما لتقنية التبريد والتهوية التي تتميز بها ملاعب قطر 2022، وقدم شروحا مفصلة بلقاء أستاذ في كلية الهندسة بجامعة قطر، كان رئيس فريق علمي عمل على تعميم هذه التقنية في كل الملاعب المونديالية داخل قطر.

وفي ملعب البيت، كان اللقاء مع تصميمه الفريد الذي استلهمت فكرته من الخيمة التقليدية البدوية وكرم الضيافة العربية، وتحدث الخبراء عن طريقة وصولهم للمنتجات المناسبة التي طورت خصيصا لهذا الملعب من أجل الإطلالة بهذا المظهر الجميل والرائع.