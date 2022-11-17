شاهد- مدافع منتخب إنجلترا كودي من الدوحة: لم تكن هناك كأس عالم مثل هذه وسنحترم القواعد في قطر

أكّد مدافع المنتخب الإنجليزي لكرة القدم كونور كودي، احترام القوانين وكل ما يجري في قطر -البلد المستضيف لكأس العالم 2022- بعد الجدل الكبير الذي دار حول إنجلترا، بسبب قيادتها لحملة أوروبية على الدوحة، على غرار استضافة قطر للمونديال.

وقال كودي في تصريحات صحفية من قطر -اليوم الخميس- تداولتها المنصات: "نعتقد أن كرة القدم للجميع، لقد جئنا إلى البلد، وسنحترم القواعد ونحترم كل ما يجري في قطر".

وأضاف مدافع نادي إيفرتون، "لم تكن هناك كأس عالم مثل هذه من قبل، فنحن جميعًا متحمسون للغاية. نحن جميعًا هنا من أجل شيء واحد، أن نقدّم أداءً جيدًا في كأس العالم، وأن ندفع بلادنا إلى أبعد مدى ممكن".

🗣 "We believe football is for everybody, we've come to a country where we'll respect rules and respect everything that goes on in this country." Conor Coady responds to the important issues that have caused controversy holding the World Cup in Qatar pic.twitter.com/7sig0T4gyN — Football Daily (@footballdaily) November 17, 2022

وكان المنتخب الإنجليزي قد أعلن -في سبتمبر الماضي- عن انضمامه للحملة التي ضمّت 9 منتخبات أوروبية، وهي: هولندا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والنرويج والسويد وسويسرا وويلز، سيتشاركون فيها بارتداء شارة ذات دلالات معينة "مناهضة للتمييز" في المونديال، وأن قائد الأسود الثلاثة هاري كين سيرتديها في مونديال قطر.

وحول مشاركته في المونديال، قال كودي: "تقام كأس العالم كل 4 سنوات وهو شيء نتطلع إليه جميعًا، ولست مختلفًا. أنا محظوظ بما فيه الكفاية؛ لأنني أتيت لألعب مع هؤلاء اللاعبين الرائعين، وأعمل مع مدير فني رائع ومساعديه، واستمتع بكل دقيقة".

🗣️ "There has not been a World Cup like this before, we are all hugely excited!" 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @England's Conor Coady looks ahead to the FIFA World Cup Qatar 2022™ 📽️ @CarrieBrownTV#Qatar2022 #WorldCup2022 pic.twitter.com/EyfOtZ8o1j — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 17, 2022

وكان منتخب إنجلترا قد وصل إلى الدوحة -الثلاثاء الماضي- وبدأ أولى حصصه التدريبية أمس استعدادًا لكأس العالم، حيث يشارك ضمن منافسات المجموعة الثانية مع كل من: إيران وأميركا وويلز.