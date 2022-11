شاهد- مدافع منتخب إنجلترا كودي من الدوحة: لم تكن هناك كأس عالم مثل هذه وسنحترم القواعد في قطر

أكّد مدافع المنتخب الإنجليزي لكرة القدم كونور كودي، احترام القوانين وكل ما يجري في قطر -البلد المستضيف لكأس العالم 2022- بعد الجدل الكبير الذي دار حول إنجلترا، بسبب قيادتها لحملة أوروبية على الدوحة، على غرار استضافة قطر للمونديال.

وقال كودي في تصريحات صحفية من قطر -اليوم الخميس- تداولتها المنصات: "نعتقد أن كرة القدم للجميع، لقد جئنا إلى البلد، وسنحترم القواعد ونحترم كل ما يجري في قطر".

وأضاف مدافع نادي إيفرتون، "لم تكن هناك كأس عالم مثل هذه من قبل، فنحن جميعًا متحمسون للغاية. نحن جميعًا هنا من أجل شيء واحد، أن نقدّم أداءً جيدًا في كأس العالم، وأن ندفع بلادنا إلى أبعد مدى ممكن".

🗣 "We believe football is for everybody, we've come to a country where we'll respect rules and respect everything that goes on in this country."

Conor Coady responds to the important issues that have caused controversy holding the World Cup in Qatar pic.twitter.com/7sig0T4gyN

— Football Daily (@footballdaily) November 17, 2022