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كأس العالم" قطر 2022"

شاهد- مدافع منتخب إنجلترا كودي من الدوحة: لم تكن هناك كأس عالم مثل هذه وسنحترم القواعد في قطر

England Training Session - FIFA World Cup Qatar 2022
كودي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في قطر اليوم الخميس (غيتي)
17/11/2022

أكّد مدافع المنتخب الإنجليزي لكرة القدم كونور كودي، احترام القوانين وكل ما يجري في قطر -البلد المستضيف لكأس العالم 2022- بعد الجدل الكبير الذي دار حول إنجلترا، بسبب قيادتها لحملة أوروبية على الدوحة، على غرار استضافة قطر للمونديال.

وقال كودي في تصريحات صحفية من قطر -اليوم الخميس- تداولتها المنصات: "نعتقد أن كرة القدم للجميع، لقد جئنا إلى البلد، وسنحترم القواعد ونحترم كل ما يجري في قطر".

وأضاف مدافع نادي إيفرتون، "لم تكن هناك كأس عالم مثل هذه من قبل، فنحن جميعًا متحمسون للغاية. نحن جميعًا هنا من أجل شيء واحد، أن نقدّم أداءً جيدًا في كأس العالم، وأن ندفع بلادنا إلى أبعد مدى ممكن".

وكان المنتخب الإنجليزي قد أعلن -في سبتمبر الماضي- عن انضمامه للحملة التي ضمّت 9 منتخبات أوروبية، وهي: هولندا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والنرويج والسويد وسويسرا وويلز، سيتشاركون فيها بارتداء شارة ذات دلالات معينة "مناهضة للتمييز" في المونديال، وأن قائد الأسود الثلاثة هاري كين سيرتديها في مونديال قطر.

وحول مشاركته في المونديال، قال كودي: "تقام كأس العالم كل 4 سنوات وهو شيء نتطلع إليه جميعًا، ولست مختلفًا. أنا محظوظ بما فيه الكفاية؛ لأنني أتيت لألعب مع هؤلاء اللاعبين الرائعين، وأعمل مع مدير فني رائع ومساعديه، واستمتع بكل دقيقة".

وكان منتخب إنجلترا قد وصل إلى الدوحة -الثلاثاء الماضي- وبدأ أولى حصصه التدريبية أمس استعدادًا لكأس العالم، حيث يشارك ضمن منافسات المجموعة الثانية مع كل من: إيران وأميركا وويلز.

 

المصدر : وكالة سند