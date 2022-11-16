"باركود" في غرف الفنادق لتعريف جماهير مونديال قطر بالإسلام خلال كأس العالم

وضعت بعض فنادق الدوحة "باركود" في غرفها للتعريف بالإسلام بلغات عدة خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي ستنطلق في قطر الأحد القادم، لأول مرة في المنطقة العربية.

ونشرت حسابات قطرية -منها "مرسال قطر" المحلي- صورة توضح الـ"باركورد"، وقال إنها "باركود في غرف الفنادق في قطر للتعريف بالإسلام بكل لغات العالم أثناء بطولة كأس العالم".

ويذهب الـ "الباركورد" بالمتصفّح نحو صفحة تابعة لوزارة الأوقاف القطرية، وتبدو في الواجهة الأولى منها خيارات تتضمّن لغات مختلفة، وعند اختيار اللغة يظهر دليل تعريفي بالإسلام.

ويحمل "الباركورد" شعار مركز عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، والذي أطلق مبادرة تهدف إلى تعريف جماهير كأس العالم 2022 بالإسلام، من خلال مواد دينية مترجمة بلغات عدة.

🔸رمز باركود في الغرف الفندقية في قطر للتعريف بالإسلام بكل اللغات أثناء بطولة كأس العالم 2022. #قطر 🇶🇦#مشيرب#منصة_مشيرب pic.twitter.com/exdaRABSn2 — منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebQa) November 14, 2022

وتفاعل مغرّدون مع الصورة التي جرى تداولها بشكل واسع، ووصفوها بـ "الفكرة الإبداعية"، وعدّها ناشطون "فرصة ذكية" لنشر الإسلام.

وغرّد حمود أبو الروس مُعلّقًا على الصورة "هكذا تُستغل الفرص بذكاء لنشر الإسلام.. بارك الله للشقيقة قطر في سعيها المبارك، ووفّقها في تنظيم كأس العالم، وتحية إجلال لقطر أميرًا وحكومة وشعبًا".

🎥| تعريفًا بدين الإسلام 🕌

لجماهير مونديال #قطر_2022 مركز عبدالله بن زيد آل محمود التابع لوزارة الأوقاف يدشّن رابطًا يحتوي على مجموعة من صور الباركود التي تُتيح التعريف بالإسلام بعدة لغات 🌍 حيث يمكنكم طباعتها وتوزيعهاhttps://t.co/qxyK28eFGJ#حياكم_قطر | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/ZF3Gy6li3E — نديب قطر (@NadeebQa) November 6, 2022

هكذا تُستغل الفرص بذكاء لنشر الاسلام بارك الله للشقيقة قطر في سعيها المبارك ووفقها في تنظيم كأس العالم وتحية اجلال لقطر اميراً وحكومة وشعباً https://t.co/QkfTZkvM0p — حمود جاسم أبوالروس (@homoud_7) November 14, 2022

باركود في كل غرفة فندقية في #قطر للتعريف بالإسلام بكل لغات العالم أثناء بطولة كأس العالم.

ما أروعها من فكرة!!

اللهم اشرح قلوب الناس لدينك وهدايتك.#كأس_العالم #مونديال_قطر_2022 pic.twitter.com/W6NuBDboHz — NBA آل ثاني (@althani_nba) November 14, 2022

باركود التعريف عن الإسلام في كل فنادق قطر بمناسبة مونديال كأس العالم

شكر الله سعيكم يا مركز التعريف بالاسلام وارجو من الله لكم الثواب والأجر #مونديال_قطر_2022 pic.twitter.com/iXDKDDkfAf — Abdulaziz Ahmed Aljanahi (@aljanahi2022) November 14, 2022