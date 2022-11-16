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كأس العالم" قطر 2022"

"باركود" في غرف الفنادق لتعريف جماهير مونديال قطر بالإسلام خلال كأس العالم

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الدوحة تتزين لاستقبال جماهير كأس العالم في قطر (شترستوك)
16/11/2022-|آخر تحديث: 16/11/202201:53 PM (مكة المكرمة)

وضعت بعض فنادق الدوحة "باركود" في غرفها للتعريف بالإسلام بلغات عدة خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي ستنطلق في قطر الأحد القادم، لأول مرة في المنطقة العربية.

ونشرت حسابات قطرية -منها "مرسال قطر" المحلي- صورة توضح الـ"باركورد"، وقال إنها "باركود في غرف الفنادق في قطر للتعريف بالإسلام بكل لغات العالم أثناء بطولة كأس العالم".

ويذهب الـ "الباركورد" بالمتصفّح نحو صفحة تابعة لوزارة الأوقاف القطرية، وتبدو في الواجهة الأولى منها خيارات تتضمّن لغات مختلفة، وعند اختيار اللغة يظهر دليل تعريفي بالإسلام.

ويحمل "الباركورد" شعار مركز عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، والذي أطلق مبادرة تهدف إلى تعريف جماهير كأس العالم 2022 بالإسلام، من خلال مواد دينية مترجمة بلغات عدة.

وتفاعل مغرّدون مع الصورة التي جرى تداولها بشكل واسع، ووصفوها بـ "الفكرة الإبداعية"، وعدّها ناشطون "فرصة ذكية" لنشر الإسلام.

وغرّد حمود أبو الروس مُعلّقًا على الصورة "هكذا تُستغل الفرص بذكاء لنشر الإسلام.. بارك الله للشقيقة قطر في سعيها المبارك، ووفّقها في تنظيم كأس العالم، وتحية إجلال لقطر أميرًا وحكومة وشعبًا".

 

 

 

المصدر : وكالة سند