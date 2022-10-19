بث مباشر للمباريات وفعاليات متنوعة.. حديقة البدع جاهزة لاستقبال مهرجان المشجعين بمونديال 2022

الدوحة- لن تقتصر متعة الجماهير في كأس العالم 2022 على مشاهدة نجوم الساحرة المستديرة في ملاعب قطر فقط، بل ستتخطّى حدود المتعة إلى أنشطة وفعاليات متنوعة خارج الملعب.

وستكون حديقة البدع من أبرز الوجهات أمام مشجعي بطولة كأس العالم المقبلة، وستحظى بنصيب وافر من الفعاليات المصاحبة لمونديال 2022.

وتعدّ حديقة البدع من أشهر الحدائق في قطر، وستكون مسرحا لاستقبال عشرات الآلاف من الجماهير من أنحاء العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 20 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

الجزيرة نت رصدت استعدادات حديقة البدع للمونديال وتفاصيل الفعاليات التي ستستضيفها الحديقة وتوقيتها، إضافة إلى معلومات عن وسائل الوصول إلى الحديقة.

مهرجان المشجعين في حديقة البدع

تستضيف حديقة البدع مهرجان الفيفا الرسمي للمشجعين، الذي سيشهد فعاليات ترفيهية متنوعة، وسيكون فرصة جيدة لتقديم الثقافة القطرية خارج أسوار ملاعب المونديال الثمانية.

وسيتمكن الحاضرون من مشاهدة بث مباشر لكل المباريات على شاشات عملاقة في الهواء الطلق، إلى جانب عروض لأفضل الأعمال الموسيقية العالمية والمحلية بأداء مجموعة من أشهر الفنانين، وتستضيف الحديقة ركنا للطعام يوفر المأكولات المحلية والعالمية لإرضاء كل الأذواق من الجنسيات المختلفة الحاضرة بالمونديال.

ووفقا للجنة المشاريع والإرث، تستضيف حديقة البدع نحو مليون مشجع خلال المهرجان على مساحة تصل إلى 5 آلاف متر مربع، ويتضمن البرنامج نحو 170 ساعة من البث المباشر للمباريات، و100 ساعة بث من الموسيقى الحية مع نجوم عالميين.

وسيتضمن مهرجان المشجعين مباريات بمشاركة أساطير كرة القدم في العالم، إلى جانب منصات تفاعلية مخصصة لكل الفئات العمرية من أجل الاستمتاع بلعب الكرة في ميادين صغيرة أو عبر منصات رقمية، إلى جانب أنشطة مميزة للمؤسسات الراعية للفيفا، ومعارض حول كرة القدم، فضلا عن متجر الفيفا الرسمي للمنتجات المرخصة في كأس العالم.

أوقات الفعاليات في حديقة البدع

من المقرر تدشين فعاليات مهرجان المشجعين في حديقة البدع بدءا من 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حتى يوم 28 من الشهر نفسه، وذلك بخصوص دور المجموعات بكأس العالم.

وتبدأ الفعاليات من العاشرة صباحا وتستمر حتى الثانية فجرا، وستكون المواعيد خلال أيام الأدوار الإقصائية (بين 29 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول) من الثالثة عصرا حتى الثانية فجرا.

وستختلف مواعيد الحديقة في أيام الراحة التي لن تقام فيها مباريات ( أيام 7 و8 و11 و12 و15 و16 من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل)، لتكون من الخامسة عصرا حتى الثانية فجرا.

وعبّر رئيس الفيفا جياني إنفانتينو عن تفاؤله بنجاح مهرجان المشجعين في حديقة البدع والعروض الترفيهية التي سيشملها، وقال في تصريحات سابقة للموقع الرسمي للفيفا "العروض ستكون مبتكرة، وستقرّب المشجعين والشركاء من بطولة كأس العالم، كما ستعرض للجميع الثقافة العالمية لكرة القدم".

وأضاف "المهرجان يجسد الرؤية الجديدة في تجربة الترفيه بالأحداث المستقبلية لكأس العالم، وذلك بهدف دعم التزامنا بجعل كرة القدم أكثر عالمية وفي متناول الجميع، الحدث سيكون فرصة رائعة للجماهير للالتقاء خارج ملاعب البطولة للتمتع بمشاهدة البث الحي للمباريات، ومعايشة التجربة الكروية بأسلوب جديد وفريد من نوعه".

مناطق مهرجان المشجعين بحديقة البدع

ويضم مهرجان الفيفا للمشجعين بحديقة البدع 3 مناطق مختلفة، هي: منطقة العروض الحيّة حيث البث المباشر للمباريات والفعاليات الترفيهية، ومنطقة المطاعم وأكشاك الأطعمة المحلية والعالمية، ومنطقة الألعاب التي تحتوي على أنشطة التسلية وكرة القدم والفعاليات التي تناسب جميع أفراد العائلة.

وسائل المواصلات إلى الحديقة

جماهير مونديال 2022 أمامها العديد من الخيارات للوصول إلى حديقة البدع خلال كأس العالم، يأتي على رأسها مترو الدوحة الذي تقع 3 من محطاته قرب الحديقة، وهي محطات: الكورنيش، والخليج الغربي-قطر للطاقة، والبدع.

كما يمكن للمشجعين ركوب حافلات النقل ذات المسار الدائري، أو حافلات النقل السريع الخاصة بالملاعب، أو الاستفادة من خدمة "اركن وتنقل" عبر محطات المترو، أو التنقل عبر سيارات الأجرة.

معالم قريبة من حديقة البدع

وهناك أكثر من معلم سياحي بجوار حديقة البدع، منها نصب اللؤلؤة على بُعد أقل من 3 كيلومترات، وعرض أفق التلة الشرقية بحديقة متحف الفن الإسلامي على بُعد أقل من 4 كيلومترات، بينما يعدّ فندق راديسون بلو الدوحة من أقرب الفنادق إلى الحديقة ويبعُد عنها نحو 5 كيلومترات.

تاريخ حديقة البدع

عرفت حديقة البدع قبل عام 2018 باسم حديقة الرميلة، وأُغلقت في عام 2014 من أجل التجديد، قبل أن تفتتح مجددا في 13 فبراير/شباط 2018.

وتمتد الحديقة على مساحة مليوني متر مربع، وتوفر كل ما يحتاج إليه الزائر، وأصبحت أكثر شهرة بخدماتها الصديقة للحيوانات الأليفة والمرافق التي تشمل الترفيه والرياضة والمطاعم.

وتضم حديقة البدع العديد من مناطق الجذب للزوار، كما تتميز بوجود الطيور المهاجرة وبأنواع فريدة من الفراشات وغيرها من النباتات والحيوانات.

وتضم الحديقة العديد من المحالّ التجارية والمقاهي والمطاعم التي تقدم وجبات خفيفة، كما توفر 12 مساحة ألعاب للأطفال ولممارسة رياضات مثل كرة السلة والكرة الطائرة والتنس وكرة القدم.