منتخب الأرجنتين في كأس العالم.. أمل ميسي الأخير

يرشح الكثير من الخبراء والملاحظين المنتخب الأرجنتيني ليكون واحدا من المنتخبات التي ستنافس بقوة على التتويج بلقب كأس العالم 2022 في قطر، عقب العروض المميزة التي قدمها على امتداد عامي 2021 و2022 عندما توج بلقب "كوبا أميركا"، ومحافظته على مسيرة من دون هزيمة ممتدة منذ 35 مباراة.

تاريخ منتخب الأرجنتين

يعود تأسيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إلى سنة 1893 قبل أن ينضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في 1912 ويحصل على عضوية اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم في 1916، ويرجع الفضل في تأسيس اتحاد كرة القدم الأرجنتيني إلى ألكسندر واتسون هوتن وهو أستاذ جامعي أسكتلندي، حل في العاصمة بوينس آيرس في 1882 للتدريس بإحدى الجامعات المرموقة، واستطاع أن يوظف خبراته وولعه بكرة القدم ليؤسس في 21 فبراير/شباط 1893 الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ويتولى رئاسته بين 1893 و1897.

لعب منتخب الأرجنتين أول مباراة دولية في تاريخه في 16 مايو/أيار 1901 في مونتيفيديو عندما انهزم آنذاك أمام الأوروغواي 2-3.

ويرأس كلاوديو تابيا الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم منذ عام 2017، وهو الرئيس الـ55 في تاريخ الاتحاد.

تاريخ الأرجنتين في البطولات القارية والدولية

يملك المنتخب الأرجنتيني سجلا حافلا بالألقاب على المستوى القاري حيث توج بلقب "كوبا أميركا" في 15 مناسبة وهو رقم قياسي قاري يتساوى فيه مع منتخب أوروغواي، لكن منتخب التانغو يملك أيضا رقما قياسيا في عدد مرات الوصول للنهائي وذلك في 29 مناسبة.

ورغم امتلاكه الرقم القياسي في عدد التتويجات بكوبا أميركا، إلا أن منتخب التانغو انتظر نحو 28 عاما، للتتويج من جديد بلقب المسابقة وذلك بين نسختي 1993 و2021، التي عاد فيها باللقب من البرازيل بعد نهائي مثير أمام البلد المضيف (1ـ0)، وقد حصل ميسي على لقبه الأول في مسيرته الدولية.

كما توج المنتخب الأرجنتيني بلقب بطولة كأس "الكومنبول ـ يويفا" التي تُلعب بين بطل أميركا الجنوبية وأوروبا في مناسبتين وذلك عامي 1993 و2022، النسخة الأخيرة التي فاز فيها على إيطاليا، وأحرز الميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم ضمن ألعاب القارة الأميركية في 7 مناسبات آخرها 2019 والميدالية الذهبية لكرة القدم ضمن الألعاب الجنوب أميركية مرتين في 1982 و1986.

أبرز اللاعبين في تاريخ الأرجنتين

يعد المنتخب الأرجنتيني على مر التاريخ مجرة النجوم في كرة القدم، فمنذ ظهور اللعبة الشعبية في العصر الحديث كانت الأرجنتين واحدة من أقوى المدارس الكروية بفضل عشرات اللاعبين الذين برزوا خاصة في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، والذين يأتي في مقدمتهم بدون منازع الأسطورة دييغو مارادونا (1960 ـ 2020) والذي كان لاعبا ملهما للملايين من الشباب المولع بكرة القدم في الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي بعد أن صنع بفضل موهبته الخارقة مجد الأرجنتين الكروي في مونديال 1986 على وجه الخصوص.

وبجانب سطوع نجمه في مونديال المكسيك، قاد مارادونا منتخب بلاده نحو إنجازات أخرى، كما أنقذه في تصفيات كأس العالم 1994 من الغياب عن النهائيات بعد أن عاد للمشاركات الدولية ليخوض مباراة الملحق أمام أستراليا والتي ضمن بها منتخب التانغو تذكرة العبور للنهائيات.

لكن قصة الفتى الذهبي مع تلك النسخة من كأس العالم لم تتوقف عند ذلك الحد، وكانت تلك البطولة نهاية مسيرة ملهمة لمارادونا الذي ثبت تعاطيه لمواد محظورة في مباراة الأرجنتين ونيجيريا، فتم إقصاؤه من ممارسة كرة القدم وتنتهي مسيرته مع الكرة بعد ذلك بأشهر قليلة.

وإلى جانب مارادونا، أنجبت الكرة الأرجنتينية جيلا من اللاعبين الذين تركوا ولا يزالون أثرا كبيرا في ملاعب كرة القدم ومن أشهرهم ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي حاليا وأيقونة برشلونة الإسباني سابقا، وهو أكثر لاعبي الأرجنتين مشاركة مع المنتخب وأفضل هداف.

كما برز نجوم آخرون أمثال أوسكار روجيري وماريو كمبس وخورخي بوروشاغا وروني هاوسمان وخورخي فالدانو وسيرجيو باتيستا وغيرهم من أبطال مونديال 1986 الذين كانوا خاضوا نهائي مونديال 1990 أمام ألمانيا.

ومن بين اللاعبين البارزين في تاريخ منتخب التانغو، في العقود الثلاثة الأخيرة غابريال باتيستوتا وخافيير زانيتي وخوان سيباستيان فيرون ودييغو سيميوني وروبيرتو أيالا وكلاوديو كانيجيا وهرنان كريسبو وسرجيو أغويرو وخافيير ماسكيرانو ونيستور سينسيني وخوان رومان ريكلمي وغيرهم كثيرون.

مشاركات الأرجنتين في كأس العالم

بلغ المنتخب الأرجنتيني نهائيات كأس العالم في 18 مناسبة وتوج باللقب في مناسبتين وذلك في 1978 عندما استضاف النهائيات وفاز على هولندا في النهائي (3 ـ1) وفي 1986 خلال مونديال المكسيك عندما انتزع اللقب العالمي أمام ألمانيا في النهائي (3 ـ2).

وخسر الأرجنتين النهائي في 3 مناسبات وذلك في دورات 1930 و1990 و2014.

وتزامنت نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان مع أسوأ مشاركة للأرجنتين عندما خرج من الدور الأول بعد حلوله ثالثا في المجموعة السادسة التي ضمت السويد ونيجيريا وإنجلترا.

أبرز لاعبي الأرجنتين في مونديال قطر

يقود المنتخب الأرجنتيني في مونديال قطر، أحد أفضل لاعبي كرة القدم لكل الأوقات، ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الذي يملك كل الأرقام القياسية في منتخب التانغو فهو أفضل هداف في تاريخ المنتخب برصيد 90 هدفا وأكثر لاعب خاض مباريات دولية برصيد 164 مباراة.

وإلى جانب ميسي، نجم برشلونة الإسباني السابق، يملك المنتخب الأرجنتيني عدة لاعبين مميزين على غرار لاعب يوفنتوس أنخيل دي ماريا ومهاجم إنتر ميلانو لوتارو مارتينيز ولاعب أتلتيكو مدريد رودريغو دي بول ومدافع بنفيكا البرتغالي نيكولا أوتاميندي ومدافع توتنهام كريستيان روميرو وغيرهم.

مدرب منتخب الأرجنتين

يشرف على حظوظ منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني الذي تم تعيينه في الثالث من أغسطس/ آب 2018 على رأس المنتخب خلفا لمواطنه خورخي سامباولي الذي أقيل من مهامه عقب خروج الأرجنتين من ثمن نهائي كأس العالم 2018.

ونشط ليونيل سكالوني لاعبا في أندية عديدة من بينها إستوديانتس في الأرجنتين وريال مايوركا وديبورتيفو لاكورونا في إسبانيا ولازيو روما وأتالانتا الذي أنهى فيه مشواره كلاعب في 2015 قبل أن يتفرغ للتدريب لتكون أولى تجاربه قيادة منتخب بلاده.

جدول مباريات الأرجنتين في كأس العالم 2022

يخوض منتخب الأرجنتين الدور الأول من مونديال قطر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات بولندا والسعودية والمكسيك، وسيكون جدول مبارياته كالتالي:

22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022: الأرجنتين ـ السعودية في ملعب لوسيل.

26 نوفمبر/تشرين الثاني 2022: الأرجنتين ـ المكسيك في ملعب لوسيل.

30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022: الأرجنتين ـ بولندا في ملعب 974.