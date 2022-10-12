منتخب فرنسا في كأس العالم.. "الديوك" أمام تحدي الحفاظ على التاج العالمي

يعد المنتخب الفرنسي واحدا من أقوى المنتخبات في العالم في السنوات الأخيرة وذلك بفضل توفره على لاعبين ما انفكوا يصنعون ربيع النوادي الأوروبية الكبيرة، لكن فرنسا ستكون خلال كأس العالم 2022 أمام تحد صعب وهو الحفاظ على اللقب العالمي الذي توجت به قبل 4 سنوات في روسيا.

تاريخ المنتخب

تأسس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في 1919 وهي السنة التي انضم فيها للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وترأس جول ريميه، أول مجلس إدارة للاتحاد الفرنسي بين 1919 و1942 كما كان في الآن نفسه رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بين عامي 1921 و1952 وكان وراء إنشاء مسابقة كأس العالم لكرة القدم وتنظيمها لأول مرة وذلك في العام 1930.

أما الرئيس الحالي للاتحاد الفرنسي فهو نوال لوغريت الذي يتولى المنصب منذ عام 2011.

وخاض منتخب الديوك، وهو اللقب الذي يطلق على المنتخب الفرنسي، أول مباراة في تاريخه في الأول من مايو/أيار 1904 وذلك بتعادله أمام بلجيكا (3-3).

تاريخ مشاركة فرنسا في البطولات القارية

يملك المنتخب الفرنسي 12 مشاركة في كأس أمم أوروبا وذلك من بين 16 دورة نهائية لليورو، لكن نتائجه كانت متباينة خلال تلك المشاركات، حيث أحرز اللقب في مناسبتين وذلك سنة 1984 عندما استضاف النهائيات وهزم منتخب إسبانيا في النهائي بهدفين دون رد، و2000 عندما عاد بكأس أوروبا من الأراضي البلجيكية والهولندية بعد أن هزم إيطاليا بهدفين لواحد بفضل الهدف الذهبي لمهاجمه دافيد تريزيغيه.

وبلغ منتخب الديوك الدور النهائي في نسخة 2016 التي كان حظي بشرف تنظيمها لكنه خسر المباراة النهائية أمام البرتغال 1-0 بعد التمديد لأشواط إضافية.

وتراوحت بقية مشاركات فرنسا بين الاكتفاء بالدور الأول (4 مرات) وبلوغ ربع النهائي في 3 مناسبات ونصف النهائي في مناسبة واحدة.

بجانب لقبين لليورو، توج منتخب فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية في نسخته الثانية سنة 2021 عقب الفوز في النهائي على المنتخب الإسباني (2 ـ1).

وشارك منتخب الديوك في كأس القارات في مناسبتين كانتا كافيتين ليتوج باللقب في كليهما وذلك في نسخة 2001 التي احتضنتها كوريا الجنوبية واليابان وفاز فيها على المنتخب الياباني بهدف دون مقابل، وفي النسخة الموالية 2003، التي استضافها المنتخب الفرنسي وأحرز لقبها بعد الفوز في النهائي على الكاميرون بالهدف الذهبي للمهاجم تيري هنري.

أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب فرنسا

صنع الكثير من اللاعبين الفرنسيين ربيع منتخب بلادهم في العديد من المسابقات القارية والعالمية سابقا، ويأتي في مقدمتهم المهاجم ميشيل بلاتيني، الذي تولى فيما بعد تدريب منتخب الديوك، ثم رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وساهم بلاتيني الذي خاض 72 مباراة دولية وسجل 50 هدفا في تتويج الديوك بأول كأس أمم أوروبية في 1984 وفي بلوغ نصف نهائي كأس العالم 1986.

كما أنجبت الكرة الفرنسية العشرات من النجوم، أمثال ألان جيراس وجون تيغانا وبرنار لاما وجون بيار بابان، فضلا عن جيل مميز من اللاعبين الذين تألقوا في أواخر القرن الماضي وبداية القرن الحالي وقادوا فرنسا إلى التتويج بكأس العالم 1998 وأمم أوروبا 2000 وأبرزهم زين الدين زيدان وديديه ديشامب، وتيري هنري ودافيد تريزيغيه ومارسيل ديساييه وليليان تورام وكريستوف دوغاري وفابيان بارتيز ويوري دجوركاييف وغيرهم.

مشاركات فرنسا في كأس العالم

شارك المنتخب الفرنسي في أول نسخة من المونديال وذلك في دورة أوروغواي 1930 والتي شهدت مشاركة 13 منتخبا، لكن فرنسا كان لها في 13 يوليو/تموز 1930 شرف خوض أول مباراة وتحقيق أول فوز في تاريخ كأس العالم عندما تفوقت على المكسيك 4-1 وكان للمهاجم الفرنسي "لوسيان لوران" شرف التوقيع على أول هدف بتاريخ المونديال.

وإجمالا سجل الديوك حضورهم في النهائيات في 15 دورة نهائية، وأحرزوا اللقب العالمي في مناسبتين، في 1998 بعد الفوز في النهائي على البرازيل 3 ـ 0، وفي 2018 عندما هزموا كرواتيا 4 ـ2. كما بلغوا الدور النهائي في 2006 وخسروا اللقب لمصلحة إيطاليا بركلات الترجيح، في حين أحرزوا المركز الثالث في دورتي 1958 و1986.

أبرز لاعبي فرنسا في مونديال قطر

سيكون المنتخب الفرنسي معززا بألمع نجومه في كأس العالم 2022 ممن يقودون في الوقت الحالي أكبر النوادي في أوروبا لتحقيق نتائج باهرة، على غرار القائد كريم بنزيمة هداف ريال مدريد الإسباني، والمتوج معه بدوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات.

ويضم منتخب الديوك خط هجوم ناري يقوده كيليان مبابي هداف كأس العالم 2018 ومهاجم باريس سان جرمان، وأنطوان غريزمان هداف أتلتيكو مدريد الإسباني وأوليفييه جيرو مهاجم ميلان الإيطالي وكينغسلاي كومان لاعب بايرن ميونخ الألماني.

كما يتوقع خبراء الكرة بروز لاعبين آخرين في صفوف بطل النسخة الماضية من المونديال على غرار هوغو لوريس ونغولو كانتي ولوكاس هيرنانداز وإدواردو كامافينغا وجول كوندي وغيرهم.

مدرب منتخب فرنسا

يشرف على منتخب فرنسا ديديه ديشامب، القائد السابق للديوك والذي توج بكأس العالم كلاعب ومدرب وذلك في 1998 ثم 2018 كما كان قائدا لفرنسا خلال تتويجها بكأس أمم أوروبا 2000.

وتم تعيين ديشامب مدربا للمنتخب الفرنسي في يوليو/تموز 2012 خلفا لزميله السابق في منتخب الديوك لوران بلان، ونجح في قيادة فرنسا لنهائي كأس أمم أوروبا 2016 ثم التتويج بالمونديال في روسيا لكنه فشل مقابل ذلك في نسخة أمم أوروبا التي أقيمت في صائفة 2021 وغادر السباق من الدور ثمن النهائي.

ويعد ديشامب، النجم السابق لأولمبيك مرسيليا الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي، من أكثر المدربين بقاء في منصبه في تاريخ منتخب فرنسا إذ انطلقت مسيرته مع الديوك في صائفة 2012، وقاد منتخب بلاده في 132 مباراة محققا 84 فوزا و27 تعادلا و21 هزيمة.

جدول مباريات فرنسا في كأس العالم 2022

سيكون المنتخب الفرنسي في مونديال قطر 2022 ضمن المجموعة الرابعة، حيث يلتقي منتخب أستراليا في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في ملعب الجنوب.

وفي الجولة الثانية من دور المجموعات يواجه المنتخب الفرنسي نظيره الدانماركي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني في ملعب 974، ويختم مباريات هذا الدور بملاقاة تونس في 30 نوفمبر/تشرين الثاني في ملعب المدينة التعليمية.