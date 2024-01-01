كأس الأمم الإفريقية 2023

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يستضيف مباريات الجزائر بكأس أفريقيا.. "كاف" يمنع بلماضي من زيارة ملعب "السلام"

تصاعد التوتر بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وبعثة منتخب الجزائر المشاركة في كأس الأمم وذلك قبل المباراة الأولى لـ”محاربي الصحراء” إثر منع مدرب المنتخب جمال بلماضي من دخول ملعب “السلام” في بواكي.

Published On 15/1/2024
Algeria head coach Djamel Belmadi reacts during the 2026 World Cup qualifying match against Somalia at the Nelson Mandela Stadium in Algiers, Algeria on November 16, 2023 (Photo By Billel Bensalem / APP/NurPhoto via Getty Images)

أولى مفاجآت أمم أفريقيا.. غينيا الاستوائية تفرض التعادل على نيجيريا

اكتفى منتخب نيجيريا بالتعادل مع نظيره غينيا الاستوائية بنتيجة 1-1 اليوم الأحد في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي تقام بساحل العاج والمستمرة حتى 11 من الشهر المقبل.

Published On 14/1/2024
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مباشر.. مواجهة مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2023 في ساحل العاج

بعد المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا 2023 التي انتهت بفوز ساحل العاج على غينيا بيساو بهدفين دون رد، ينطلق فعليا دور المجموعات في البطولة القارية -اليوم- بثلاث مباريات أبرزها مواجهة مصر وموزمبيق.

Published On 14/1/2024

مباشر.. كأس أمم أفريقيا 2023 في ساحل العاج

تنطلق كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2023 في نسختها الـ34 -والتي تقام في ساحل العاج اليوم السبت، وتستمر حتى 11 فبراير/شباط المقبل- بمباراة تجمع بين منتخب البلد المضيف وغينيا بيساو.

Published On 13/1/2024
Soccer Football - Africa Cup of Nations - Group A - Ivory Coast v Guinea-Bissau - Olympic Stadium of Ebimpe, Abidjan, Ivory Coast - January 13, 2024 Ivory Coast players celebrate after Seko Fofana scores their first goal REUTERS/Luc Gnago
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الإصابات تضرب منتخب نيجيريا قبل كأس أمم أفريقيا

تسببت الإصابة في استبعاد عمر صادق مهاجم ريال سوسيداد الإسباني من تشكيلة “النسور الممتازة” في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة من السبت 13 يناير/كانون الثاني حتى 11 فبراير/شباط في ساحل العاج.

Published On 12/1/2024