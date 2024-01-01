كأس الأمم الإفريقية 2023

اكتفى منتخب نيجيريا بالتعادل مع نظيره غينيا الاستوائية بنتيجة 1-1 اليوم الأحد في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي تقام بساحل العاج والمستمرة حتى 11 من الشهر المقبل.