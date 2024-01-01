كأس الأمم الإفريقية 2023

لك أن تتخيل عزيزي القارئ أن النجم البلجيكي كيفن دي بروين، قائد مانشستر سيتي و”الشياطين الحمر” كان من الممكن أن يلعب في كأس أمم أفريقيا، والسبب والدته.
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تقام الآن مواجهة الكاميرون وغينيا وهي ثاني مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2023 التي انطلقت السبت الماضي في ساحل العاج، وتستمر حتى 11 فبراير/شباط المقبل.
سجل لامين كمارا هدفين ليقود السنغال -اليوم الاثنين- للفوز بثلاثية على غامبيا التي لعبت شوطا كاملا بعشرة لاعبين ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.
تتواصل منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2023 في نسختها الـ34 التي انطلقت السبت الماضي في ساحل العاج، وتستمر حتى 11 فبراير/شباط المقبل.