سجلت رحلات المغادرة من روسيا ارتفاعا كبيرا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة في القتال للمشاركة بالحرب على أوكرانيا، يأتي ذلك فيما تضاعفت عمليات البحث في موقع غوغل عن مصطلحات "تذاكر" وطائرة" و"مغادرة روسيا".

ونشر موقع "فلايت رادار" (Flight Radar) المتخصص بتتبع الرحلات الجوية مقطع فيديو يظهر حركة غير اعتيادية للرحلات المغادرة من موسكو وسان بطرسبورغ عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة 300 ألف جندي احتياطي.

وقال الموقع إن "تذاكر الرحلات الجوية الدولية المغادرة لروسيا إما بيعت أو ارتفعت أسعارها بشكل كبير بعد إعلان بوتين تعبئة جنود الاحتياط".

ويظهر فيديو التتبع الذي حصل على أكثر من 6.5 ملايين مشاهدة سيل الطائرات المغادرة من روسيا مقارنة بالطائرات القادمة إليها، وفقا لما رصدته وحدة سند للتحقق والرصد في شبكة الجزيرة.

وأوضح الموقع أن أسعار تذاكر الطيران لمغادرة روسيا قد ارتفعت، وأصبحت المقاعد المتاحة قليلة جدا، واستخدمت بعض الرحلات المجال الجوي الأوروبي، حيث يسمح لشركات الطيران غير الروسية بعبور المجال الجوي للاتحاد الأوروبي من وإلى روسيا، وفق "فلايت رادار".

وبحسب موقع "كابيتال" Capital الفرنسي فإن أداة الإحصاءات الخاصة بـ"غوغل تريندز" (Google Trends) تظهر أكثر الكلمات التي بحث عنها الروس على موقع غوغل وهي "تذاكر" و"طائرة".

Flights departing Moscow and St. Petersburg today. The @AP is reporting international flights departing Russia have either sold out or skyrocketed in price after Putin announced a mobilization of reservists.

Search SVO, VKO, DME for Moscow airports and LED for St. Petersburg. pic.twitter.com/LV2PrkwPD9

— Flightradar24 (@flightradar24) September 21, 2022