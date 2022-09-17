نفى المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام (82 عاما) صحة ما يتردد في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة شقيقه بمرض ألزهايمر، مؤكدا أن صحة الزعيم في أفضل حال ويستعد لعمل فني جديد.

وأضاف في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام والقنوات المصرية أن ما قاله الإعلامي محمد الباز حول إصابة شقيقة بألزهايمر لا يعدو كونه من الشائعات التي تُردد من حين وآخر حول الزعيم، مؤكدا أن شقيقه "يعيش فترة راحة وهدوء، وهو حقه، وسبق أن قلت: لو عادل إمام تعب ودخل مستشفى فلن نخفي الأمر والعالم كله سيعلم ذلك".

وقال "مش عارف محمد الباز عايز أيه، مرة الحقوا الزعيم في حالة حرجة، ومرة عادل إمام عنده ألزهايمر، هو في أيه، إحنا زهقنا من الشائعات والرد عليها، ده كله عشان الترند، كله عايز يطلع ترند، عادل تمام الحمد لله، وهو كويس".

وكشف المنتج عصام إمام أن شقيقه يستعد لفيلم يحمل اسم "الواد وأبوه" والذي يشارك الزعيم في بطولته ابنه محمد، وقال إن فريق الفيلم يعاين أماكن التصوير قبل بدئه بعد أسبوعين من الآن.

تصريحات الباز

يأتي هذا ردا على تصريحات للباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار" قال فيها إن الفنان عادل إمام يعاني من أعراض ألزهايمر، وحالته الصحية لا تسمح بالوقوف أمام الكاميرا، مطالبا عائلته بإنهاء حالة الجدل حول اعتزال الزعيم التمثيل.

ولفت إلى أن هناك حالة جدل مستمرة عما إذا كان الفنان عادل إمام سيستمر في التمثيل، مشيرا إلى أن عائلته تصر على أن هناك عملا قريبا سيظهر فيه عادل إمام، وهو فيلم "الواد وأبوه".

ووجه الباز رسالة إلى عائلة عادل إمام قائلا "عادل إمام في مرحلة سنية وصحية لا تسمح له بتقديم أي عمل فني قادم على الإطلاق، عائلته لا بد أن تحترم هذا، وعندما يقال إنه اعتزل العمل الفني لن ينقص منه شيء، ومن حق جمهور عادل إمام يعرف حالته الصحية".

وقال إنه علم من مقربين زاروا عادل إمام أنه بحكم السن يعاني من بعض أعراض ألزهايمر، وتابع "يجب أن نحترم تجربته وسنه، لا نكلف عادل إمام ما لا يطيق، لا الكبر في السن ولا المرض يمثلان نقيصة، وعادل إمام ليس ملكهم وإنما ملك الجمهور".

واحتلت أفلام النجم عادل إمام صدارة قائمة "أفضل 100 فيلم كوميدي بالسينما المصرية" التي أعلنتها جمعية "كتّاب ونقاد السينما" في مؤتمر صحفي عقد مطلع سبتمبر/أيلول الجاري على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وحاز الزعيم النصيب الأكبر من الأفلام المختارة ضمن القائمة، ليكون الأكثر إضحاكا ضمن الممثلين الكوميديين المصريين، ففضلا عن ظهوره في عدد كبير من الأفلام المختارة في أدوار ثانوية حاز عادل إمام النسبة الكبرى من الأفلام بـ18 عملا، إذ احتل المركز الأول، يليه الفنان فؤاد المهندس في المركز الثاني بـ11 فيلما، ثم في المركز الثالث جاء الفنان سمير غانم بـ9 أفلام، وجاء إسماعيل ياسين في المركز الرابع بـ7 أفلام.