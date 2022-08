تفاعل رواد التواصل الاجتماعي في مصر مع وسم "#امسك حرامي النت في مصر"، معبرين عن غضبهم من شركات الاتصالات التي تقدم خدمة الإنترنت، واشتكى العديد منهم من سوء الخدمة المقدمة ومخالفتها ما تعلن عنه الشركات من خدمة الإنترنت غير المحدود.

وتعلن شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الإنترنت في مصر عن عروض تتضمن توفير إنترنت غير محدود للمستخدمين مقابل مبالغ مالية معينة، ولكن عند الاشتراك في هذه الخدمة يتفاجأ المستخدمون بأن الإنترنت محدود وفقا لما تعرف بسياسة الاستخدام العادل.

وتوجد في مصر 4 شركات اتصالات توفر خدمات الهاتف المحمول والإنترنت، هي الشركة المصرية للاتصالات "دبليو إي" (WE)، وشركة "فودافون" (Vodafone)، وشركة "أورانج" (Orange)، وشركة اتصالات.

واستغرب مغردون من سوء الخدمة المقدمة من بعض هذه الشركات، في حين أن مصر هي من أكبر دول العالم التي تمر عبرها الكابلات البحرية الموصلة للإنترنت.

No matter how long it takes, justice must prevail⚖️#امسك_حرامي_النت_في_مصر pic.twitter.com/zzyz9SJ8Gu

