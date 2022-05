تايم: كيف حاولت إسرائيل تغيير حقائق مقتل أبو عاقلة منذ الوهلة الأولى؟

واشنطن- في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل عدم فتح شرطتها العسكرية تحقيقا في مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة على خلفية استبعاد الاشتباه في ارتكاب عمل إجرامي، كشفت موقع مجلة "تايم" (TIME) كيف حاولت إسرائيل التغطية على عملية القتل بعد دقائق فقط من وقوعها. وجاء الموقف الإسرائيلي ضاربا بعرض الحائط المطالب الأميركية التي خرجت من البيت الأبيض ووزارة الخارجية وعدد من كبار أعضاء الكونغرس، بضرورة "إجراء تحقيق فوري وشفاف ووجوب محاسبة المسؤولين عنه".

وفي غضون نصف ساعة من مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة، ذهبت آلة العلاقات العامة الحكومية الإسرائيلية للعمل على إستراتيجية تمويه وتحريف الحقائق. وكشف الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد في تقرير نشره موقع "واللا" (Walla) باللغة العبرية أنه كانت هناك مشاورات عاجلة في مقر "هاسبارا" (Hasbara) (مؤسسة الحقيقة حول إسرائيل، وهي مؤسسة غير ربحية لتثقيف الرأي العام العالمي بحقائق إسرائيل في عالم اليوم)، ويترأسها دامي آيالون السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، وشارك في الاجتماعات ممثلون عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع الإسرائيلية، وقرروا أن "هدفهم الرئيسي هو محاولة درء الرواية التي كانت تظهر في وسائل الإعلام العالمية، والتي تفيد بأن شيرين أبو عاقلة قُتلت بنيران إسرائيلية".

وأشارت مجلة "تايم" إلى أن النسخة الإنجليزية من تقرير باراك رافيد الذي نشره على موقع "أكسيوس" (Axios) الأميركي لم يتضمن المعلومات التي نشرها في النسخة العبرية من التقرير وتتعلق باجتماع المسؤولين الإسرائيليين واتفاقهم على ضرورة تغيير حقائق مقتل شيرين أبو عاقلة المتداولة في الإعلام العالمي.

ويغطي الصحفي رافيد الشؤون الإسرائيلية وقضايا الشرق الأوسط لموقع "أكسيوس" من مدينة تل أبيب؛ حيث يُعرف بعلاقاته الواسعة مع المصادر الإسرائيلية. وسبق وخدم رافيد في سلاح الاستخبارات العسكرية أثناء خدمته بالجيش الإسرائيلي، ودفع عدم ذكر رافيد لمشاورات المسؤولين الإسرائيليين في تقريره لموقع أكسيوس لاستغراب الكثير من المعلقين.

واستدعى ذلك أن يغرد يوسف مونير، الناشط الفلسطيني الأميركي، بارزا التناقض والتدليس الذي حاول رافيد بثه من خلال حجبه هذه المعلومات عن القراء الأميركيين، وقال "هذا مثير للاهتمام حقا، هل لك يا باراك رافيد مساعدتنا في فهم ما الذي حدث في قرار عدم تضمين هذه المعلومات لقراء اللغة الإنجليزية؟

This is really interesting. @BarakRavid can you help us understand what went into the decision to keep this information from English language readers? https://t.co/bnQ3Jx5B6G pic.twitter.com/S29l9cRzz3

ورد رافيد على مونير بالقول إن "الإجابة المختصرة هي؛ لم أكن أعتقد أن هذه الجزء وهذه التفاصيل مثيرة للاهتمام ومهمة بما يكفي للجمهور الأميركي. الجزء المتعلق باستخدام إسرائيل لهذا الفيديو من جنين ذكر في النسخة الإنجليزية من التقرير".

Short answer is – I didn’t think it was interesting and important enough of a detail for an American audience. The part about Israel using this video from Jenin was in the English edition too

— Barak Ravid (@BarakRavid) May 18, 2022