البث الحي
أحداث فلسطين|فلسطين

غارة إسرائيلية تستهدف موقعا للفصائل الفلسطينية جنوب غزة

غارات إسرائيلية سابقة على قطاع غزة (الصحافة الفلسطينية)
غارات إسرائيلية سابقة على قطاع غزة (الصحافة الفلسطينية)
1/7/2021

شنت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي -في الساعات الأولى من اليوم الجمعة- غارة استهدفت موقعا لفصائل المقاومة الفلسطينية جنوبي مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

وقال شهود عيان إن "الغارة استهدفت موقع بدر التابع لكتائب القسام بعدد من الصواريخ، دون وقوع إصابات".

وأكد مراسل الجزيرة في غزة هشام زقوت أن الطائرات استهدت الموقع بـ3 غارات، مشيرا إلى أن الموقع بعيد عن المناطق السكنية وهو ما يفسر عدم سقوط ضحايا.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعا لتصنيع السلاح تابعا لحماس في غزة، ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

ولم تصدر حركة حماس تعقيبا بعد على الهجوم الإسرائيلي، كما لم يعلن عن وقوع إصابات.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أمس الخميس أن فلسطينيين أطلقوا "بالونات حارقة" من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية.

وأضافت أن البالونات الحارقة تسببت في اندلاع 4 حرائق في منطقة إشكول قرب قطاع غزة.

وشنت إسرائيل عدوانا على غزة استمر 11 يوما، في الفترة ما بين 10 و21 مايو/أيار الماضي، مما أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من الفلسطينيين، بينما ردت الفصائل الفلسطينية على العدوان بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه كافة المدن الإسرائيلية.

وتشعر حماس بغضب شديد من مماطلة تل أبيب، ومما تصفه الحركة بمحاولات ابتزاز إسرائيلية تهدف إلى تحقيق مكاسب عبر ربط ملفات الحصار وإعادة إعمار ما دمرته الحرب بملف صفقة تبادل الأسرى.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

للمرة الثالثة بعد حرب غزة الأخيرة.. وفد أمني إسرائيلي بالقاهرة لبحث ملف الأسرى والتهدئة

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن وفدا أمنيا رفيع المستوى توجّه إلى القاهرة -أمس الثلاثاء- لمواصلة المباحثات غير المباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بشأن صفقة لتبادل الأسرى والمفقودين.

30/6/2021

تل أبيب تبلغ واشنطن بمواجهة محتملة مع غزة قريبا وتقترح حظرا جويا على المُسيرات الإيرانية

أبلغت تل أبيب واشنطن أن هناك احتمالا بتجدد المواجهة مع غزة قريبا، في حين كشفت الإذاعة الإسرائيلية تراجعا في شروط إسرائيل بشأن إعادة إعمار القطاع واقترحت الأخيرة حظرا جويا على المسيرات الإيرانية.

24/6/2021

الفصائل تحذر.. والمنسق الأممي: الهدنة هشة وعلى الجميع تجنب تصعيد مدمر جديد في غزة

اعتبر المنسق الأممي للسلام أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لا يزال هشا، مطالبا بتجنب تصعيد مدمر جديد بغزة، تزامنا مع تزايد التهديدات الإسرائيلية وتحذير الفصائل من استمرار مماطلة الاحتلال.

24/6/2021
المزيد من أحداث فلسطين

بالفيديو.. القسام تخرج الفوج الأول من مخيمات "سيف القدس" الصيفية في غزة

آلاف الأطفال في قطاع غزة سجلوا في مخيمات طلائع التحرير التابعة لكتائب القسام (الصحافة الفلسطينية)

صحفيو فلسطين يطالبون بحماية دولية لهم.. وزارة العدل تقدم غدا لعباس تقرير مقتل نزار بنات

احتجاجات كبيرة اندلعت في فلسطين بعد مقتل نزار بنات والسلطة ضيقت على الصحفيين أثناء تغطية المظاهرات (الجزيرة)

في أول اتصال بينهما.. السيسي وبينيت يتفقان على لقاء قريب

اتصال السيسي مع بينيت تناول الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين (رويترز)

الحكومة الإسرائيلية تمدد سريان قانون منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية

القانون تسبب في تشتيت آلاف العائلات الفلسطينية ومنع لمّ شملها داخل مناطق الخط الأخضر (الجزيرة)
الأكثر قراءة

كاتب فرنسي يحلل أسباب استمرار نظام الأسد رغم المعارضة الواسعة ضده

التدخلات العسكرية لروسيا وإيران وحزب الله وتضامن العلويين والسيطرة المطلقة لأسرته على الدولة أسباب أسهمت في بقاء نظام الأسد (رويترز)

240 ألفا يطالبون بإعادة مباراة فرنسا وسويسرا.. ما القصة؟

مبابي أهدر آخر ركلة ترجيح ومنح منتخب سويسرا بطاقة التأهل للدور ربع النهائي (غيتي)

“حياة كريمة” أم سد النهضة؟.. جدل بمصر حول رغبة السيسي تعيين ضابط لكل قرية

السيسي يتفقد المعدات والمركبات المشاركة بمبادرة تطوير الريف (صفحة المتحدث باسم الرئاسة على فيسبوك)

بسبب خلل حراري في الغلاف الجوي.. كوكب الأرض يتجه نحو كارثة بيئية

اختزان الحرارة في الغلاف الجوي للأرض غير مسبوق (شترستوك)