غارة إسرائيلية تستهدف موقعا للفصائل الفلسطينية جنوب غزة

شنت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي -في الساعات الأولى من اليوم الجمعة- غارة استهدفت موقعا لفصائل المقاومة الفلسطينية جنوبي مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

وقال شهود عيان إن "الغارة استهدفت موقع بدر التابع لكتائب القسام بعدد من الصواريخ، دون وقوع إصابات".

وأكد مراسل الجزيرة في غزة هشام زقوت أن الطائرات استهدت الموقع بـ3 غارات، مشيرا إلى أن الموقع بعيد عن المناطق السكنية وهو ما يفسر عدم سقوط ضحايا.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعا لتصنيع السلاح تابعا لحماس في غزة، ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

ولم تصدر حركة حماس تعقيبا بعد على الهجوم الإسرائيلي، كما لم يعلن عن وقوع إصابات.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أمس الخميس أن فلسطينيين أطلقوا "بالونات حارقة" من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية.

وأضافت أن البالونات الحارقة تسببت في اندلاع 4 حرائق في منطقة إشكول قرب قطاع غزة.

وشنت إسرائيل عدوانا على غزة استمر 11 يوما، في الفترة ما بين 10 و21 مايو/أيار الماضي، مما أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من الفلسطينيين، بينما ردت الفصائل الفلسطينية على العدوان بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه كافة المدن الإسرائيلية.

وتشعر حماس بغضب شديد من مماطلة تل أبيب، ومما تصفه الحركة بمحاولات ابتزاز إسرائيلية تهدف إلى تحقيق مكاسب عبر ربط ملفات الحصار وإعادة إعمار ما دمرته الحرب بملف صفقة تبادل الأسرى.