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أحداث فلسطين|فلسطين

من بينهم القيادي الخضري.. حماس تجدد المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية

مسيرة سابقة لأنصار حماس في غزة تطالب بالإفراج عن الخضري ورفاقه (الأناضول)
مسيرة سابقة لأنصار حماس في غزة تطالب بالإفراج عن الخضري ورفاقه (الأناضول)
9/6/2021

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السلطات السعودية إلى الإفراج عن ممثلها في المملكة محمد الخضري وجميع المعتقلين الفلسطينيين.

ولم تصدر الرياض منذ بدء الحديث عن القضية قبل نحو عامين، أي تعقيب أو توضيح حول الأمر، لكنها تقول إن الموقوفين لديها تتعامل معهم المحاكم المختصة، وإنهم يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام.

ووصف القيادي في الحركة رأفت مرة استمرار اعتقال الخضري وغيره بالظلم الكبير والإساءة للشعب الفلسطيني وقضيته، وللعلاقات الفلسطينية السعودية.

وطالب مرة القيادة السعودية باتخاذ قرار وصفه بالجريء والمسؤول لطي هذه الصفحة، وإعادة المعتقلين إلى عائلاتهم، "خاصة أنه ليس هناك أي مخالفة ارتكبوها".

وانعقدت يوم أمس الثلاثاء في السعودية جلسة لمحاكمة المعتقلين الفلسطينيين، بينهم ممثل حركة حماس في المملكة محمد الخضري.

وأعلنت حماس في بيانات سابقة، أن السعودية تحتجز نحو 60 فلسطينيا من أعضائها ومناصريها، بينهم ممثلها السابق في الرياض الخضري ونجله هاني منذ أبريل/نيسان 2019، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت في فبراير/شباط الماضي، إن تدهورا كبيرا طرأ على الحالة الصحية للقيادي الخضري نتيجة ظروف الاعتقال.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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