البث الحي
أحداث فلسطين|مصر

تلبية لدعوة مصرية.. هنية يصل إلى القاهرة على رأس وفد من قيادة حماس

هذه أول مرة يزور فيها هنية مصر منذ نهاية عام 2019 (رويترز)
هذه أول مرة يزور فيها هنية مصر منذ نهاية عام 2019 (رويترز)
8/6/2021

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ووفد من قيادة الحركة إلى القاهرة تلبية لدعوة من القيادة المصرية لإجراء حوارات بشأن التطورات السياسية والميدانية المختلفة.

وقالت الحركة -في بيان صحفي- إن الوفد يضم إلى جانب هنية، نائبه صالح العاروري و6 من أعضاء المكتب السياسي للحركة، وهذه أول مرة يزور فيها هنية مصر منذ أن غادر قطاع غزة في نهاية عام 2019.

وأعلن مسؤولون في الفصائل الفلسطينية أمس الاثنين تلقي دعوة مصرية لإجراء حوار وطني في العاصمة القاهرة لبحث آليات تحقيق المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام.

ومن المقرر أن تعقد وفود الفصائل الفلسطينية اجتماعات ثنائية وأخرى موسعة في محاولة للتوصل إلى تفاهمات قبيل انطلاق الحوار الوطني الفلسطيني يوم السبت المقبل في القاهرة.

كذلك ستُعقد لقاءات أخرى مع مسؤولين في المخابرات المصرية، لبحث ملفات تتعلق بالتهدئة وملف إعادة إعمار القطاع.

وجاءت الدعوة المصرية في إطار جهود القاهرة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الشهر الماضي، ولدفع جهود إعادة الإعمار.

وفي سياق آخر، استنكرت حركة حماس التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها واتهام الحركة بالانتظام في الإرهاب.

وقالت حماس -في بيان- إن بلينكن "أعطى بتصريحاته الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في عدوانه على شعبنا بالحديث عن حقه في الدفاع عن النفس".

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

برعاية الرئيس عباس.. السيسي يدعو الفصائل الفلسطينية لاجتماع في القاهرة لبحث إنهاء الانقسام

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة الأسبوع المقبل برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للاتفاق على خطوات إنهاء الانقسام ووضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة.

1/6/2021

أشاد بمواقفه.. هنية لشيخ الأزهر: الفلسطينيون صامدون ويواصلون حماية الأقصى والمقدسات

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لشيخ الأزهر أحمد الطيب صمود الشعب الفلسطيني ومواصلته حماية المسجد الأقصى والمقدسات، مشيدا بالموقف الذي أطلقه دعما لفلسطين.

17/5/2021
المزيد من أحداث فلسطين

من بينهم القيادي الخضري.. حماس تجدد المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية

مسيرة سابقة لأنصار حماس في غزة تطالب بالإفراج عن الخضري ورفاقه (الأناضول)

يسيئون خلالها للإسلام ونبيه ومقدساته.. تاريخ "مسيرة الأعلام" في القدس وأسباب حرص المستوطنين على تنظيمها

يتعمّد المستوطنون إيقاع الأذى النفسي والمادي بالفلسطينيين خلال المسيرة (رويترز)

القدس.. تضارب داخل حكومة نتنياهو بشأن "مسيرة الأعلام" والأمم المتحدة تدعو لضبط النفس

(الجزيرة)

مروان عيسى.. "كوماندوز فلسطين" وقائد "حرب الأدمغة" الذي يرعب إسرائيل

الأكثر قراءة

ماذا سيحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الخبز مدة شهر؟

انهيار اقتصادي مؤلم.. هذا ما تنذر به فقاعة الأسعار العالمية

البنوك المركزية الرئيسية في العالم تصر على سياساتها النقدية المتساهلة (غيتي إيميجز)

على وقع خلافات إسرائيلية بشأن "مسيرة الأعلام".. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وحملة اعتقالات بالضفة والقدس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم (قسطل)

غدا الكسوف الحلقي الأول للشمس هذا العام.. 5 أسئلة تعينك على مشاهدته

القمر يحجب الشمس تاركا حوله حلقة نارية (غيتي)