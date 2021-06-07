منع مسيرة الأعلام.. متطرفون يهود ينددون برضوخ إسرائيل وحماس تحذر: لا خطوط حمراء للمعركة إن وصلت القدس

قررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عدم السماح للمنظمات اليمينية المتطرفة بإقامة ما سموها "مسيرة الأعلام" التي كانت مقررة الخميس المقبل بالقدس المحتلة، في حين حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أنه لا خطوط حمراء للمعركة إن وصلت إلى القدس.

جاء هذا القرار في ختام اجتماع شارك فيه عدد من المسؤولين عن تنظيم المسيرة. وعللت الشرطة قرارها بما وصفتها بالتهديدات الأمنية.

وفي أول رد فعل، وصف زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش قرار الشرطة بأنه رضوخ واستسلام لما سماه الإرهاب وتهديدات حركة حماس.

وقال سموتريتش إن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية غير قادر على تأمين مسيرة في القدس تُرفع فيها أعلام إسرائيل، مضيفا أنه بذلك "يحوّل رئيس حماس في غزة يحيى السنوار إلى مدير لشؤون القدس".

من مسيرة الأعلام بالقدس في ذكرى احتلال شطري المدينة (الجزيرة)

الاستسلام والتراجع

بدوره، قال إيتمار بن غفير عضو البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) "لسوء الحظ، فإن مفوض الشرطة يواصل خط الاستسلام والتراجع أمام الإرهاب".

وأضاف بن غفير -وهو مستوطن يعيش في مستوطنة بالقرب من الخليل بالضفة الغربية المحتلة- "لا أنوي الاستسلام، وسأقوم الخميس القادم بالسير في الطريق الكامل حول البلدة القديمة بالقدس".

ودعا اليميني المتطرف -الذي يترأس حزب "القوة اليهودية"- أعضاءَ الكنيست للانضمام إليه "واستخدام حصانتهم كأعضاء كنيست والقانون السيادي لدولة إسرائيل على القدس".

وردا على هذه التعليقات، اتهم كوبي شبتاي -مفوض الشرطة الإسرائيلية- بن غفير بقيادة "انتفاضة يهودية" ساهمت في تأجيج التوتر، وفق التلفزيون الإسرائيلي.

حماس تحذر

ومقابل هذه الحملة، حذر عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية الاحتلال الإسرائيلي والوسطاء من اقتراب مسيرة الأعلام من القدس والمسجد الأقصى، قائلا -في مؤتمر صحفي بغزة- إنه عندما تصل المعركة للقدس فلا خطوط حمراء.

وأضاف الحية "أرجو أن تصل هذه الرسالة واضحة حتى لا يكون الخميس مثل ما كان عليه يوم 11 مايو/أيار"، في إشارة إلى بداية اندلاع العدوان الإسرائيلي الأخير.

الحية: لسنا هواة حروب ودماء، لكننا هواة استقرار نريد أن نعيش بأمان (الفرنسية)

وقال نائب رئيس حماس إن "المقاومة ضربت بعض ما تملك من صواريخها، نحن من يقرر أن نلجم، بدءا من الصرخة والتحذير وانتهاء بما تعرفون"، معتبرا أن "العدو يحاول أمام اختلاف السياسة (الإسرائيلية) أن يجسد وقائع جديدة وها هو اليوم يعلن عن مسيرة أعلام جديدة".

وخاطب الحية إسرائيل قائلا "نقول للاحتلال لن تنجح ولن نقبل أن ندفع ثمنين، ثمن عدوانك وثمن اختلافك السياسي". ووجه رسالة إلى وسطاء التهدئة قائلا "نحن قادرون على اتخاذ القرار وإن عدتم عدنا، لسنا هواة حروب ودماء، لكننا هواة استقرار نريد أن نعيش بأمان".

إلغاء سابق

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت -في العاشر من مايو/أيار الماضي- إلغاء المسيرة على إثر المواجهات التي دارت بسبب التهديد بإجلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح لصالح جمعيات استيطانية.

وتُعرف المسيرة باسم مسيرة الأعلام احتفالا بإعلان إسرائيل القدس عاصمة موحدة لها إثر احتلالها وضمها عام 1967، ويشارك فيها الآلاف وتصل إلى القدس المحتلة وتمر بمحاذاة وداخل أسوار المدينة القديمة وبالسوق الرئيسي وفي الحي الإسلامي داخلها.

واتسعت الاحتجاجات اليومية التي شهدها حي الشيخ جراح منذ نحو شهرين على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلها إلى أنحاء متفرقة من القدس، وخاصة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وأدت القضية إلى تصعيد دامٍ مع قطاع غزة استمر 11 يوما وأدى إلى استشهاد 260 فلسطينيا بينهم 66 طفلا وإلى دمار هائل في القطاع المحاصر.