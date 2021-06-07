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في أول ظهور إعلامي.. نائب قائد أركان القسام: لدينا أوراق مساومة لإنجاز صفقة تبادل مشرفة

عيسى قال إن المقاومة "ستفاجئ العدو والصديق" (الجزيرة)
عيسى قال إن المقاومة "ستفاجئ العدو والصديق" (الجزيرة)
7/6/2021

قال مروان عيسى نائب قائد أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس) إن المقاومة الفلسطينية تمتلك أوراق مساومة لإنجاز "صفقة تبادل مشرفة".

وأضاف عيسى -خلال تحقيق "ما خفي أعظم" على شاشة الجزيرة، في أول ظهور له على وسيلة إعلامية- أن ملف الأسرى هو الأهم الآن على طاولة قيادة القسام.

وتابع قائلا "هذه الأولوية لهذا الملف تعني أن هناك جهدا يوازي حجم هذا الملف، مهما كانت الأثمان. فلا يمكننا أن نضيّع المزيد من الوقت ونحن ننظر إلى معاناة أسرانا وأهاليهم، وحجم الإجرام الصهيوني الممارس بحقهم".

وأوضح أن ما تقصده المقاومة بالحديث عن الأسرى هم "كل الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الصهيونية ومن كافة الفصائل لأبناء شعبنا الفلسطيني وبدون استثناء".

وأشار إلى أن عناصر المقاومة في "وحدة الظل" على رأس عملهم، "ويحافظون على الأسرى الذين بين أيدينا حتى هذه اللحظة".

وفي سياق متصل، أكد عيسى أن معركة "سيف القدس" -التي خاضتها فصائل المقاومة في غزة ضد إسرائيل على مدى 11 يوما، وانتهت بوقف إطلاق النار فجر يوم 21 مايو/أيار الماضي- شكلت "مرحلة مهمة وفارقة سيكون لها ما بعدها".

وتابع قائلا "البعض يتشككون في قدرة المقاومة على الصمود في داخل فلسطين، وهي تقارع الاحتلال، حيث إن هناك فئة قد تم ردعها وتم كيّ وعيها من الاحتلال، وهنا نؤكد أن المقاومة في داخل فلسطين ولو أنها يتابعها العدو على مدار الساعة فإنها ستفاجئ العدو والصديق بعون الله".

المصدر : الجزيرة

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