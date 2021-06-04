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معدات هندسية وفرق فنية مصرية تدخل غزة للتحضير لإعادة الإعمار

جرافات تعبر من مصر إلى قطاع غزة (الأناضول)
جرافات تعبر من مصر إلى قطاع غزة (الأناضول)
4/6/2021

أرسلت مصر -اليوم الجمعة- قافلة من المعدات الهندسية والطواقم الفنية إلى قطاع غزة، للتحضير لعمليات إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

وبث التلفزيون المصري الرسمي مشاهد للجرافات والرافعات والشاحنات وهي تعبر من الجانب المصري إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وعليها أعلام مصرية.

وقال بيان رسمي إنه "بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبرت منفذ رفح اليوم معدات هندسية وأطقم فنية مصرية إلى قطاع غزة، للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل والأبراج المهدمة في إطار التخفيف عن مواطني القطاع وسرعة إعادة الحياة الى طبيعتها".

وأضاف البيان أن هذه القافلة ستعمل على "تهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول فلسطيني في إدارة المعابر قوله إن 50 شاحنة عبرت من مصر إلى قطاع غزة.

من جهته، أعرب حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تقدير الحركة لمساهمات مصر في جهود إعادة الإعمار.

وقد تفجرت الأوضاع في فلسطين منذ أبريل/نيسان الماضي جراء اعتداءات إسرائيلية في القدس المحتلة، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، ثم دارت المواجهة بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة في قطاع غزة على مدى 11 يوما، وانتهت بوقف إطلاق النار فجر يوم 21 مايو/أيار الماضي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الضفة وقطاع غزة عن استشهاد 290 فلسطينيا بينهم 69 طفلا و40 امرأة و17 مسنا، وإصابة أكثر من 8900 آخرين، في حين قتل 13 إسرائيليا.

وقامت مصر بدور رئيسي في الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وأعلنت في 18 مايو/أيار الماضي أنها ستقدم 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، وأوضحت أن المساهمة ستتم من خلال الشركات المصرية.

وقالت وزارة الإسكان في غزة إن 1500 وحدة سكنية دمّرت خلال الحرب الأخيرة، كما تعرضت 1500 وحدة أخرى لتلفيات غير قابلة للإصلاح، ولحقت أضرار جزئية بـ17 ألف وحدة أخرى.

وذكر مسؤول في الوزارة أن تكلفة إعادة بناء تلك الوحدات تبلغ 150 مليون دولار.

المصدر : الجزيرة + وكالات + وكالة سند

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